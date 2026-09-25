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Когато батерията струва повече от колата: Проблемът пред старите електромобили

Когато батерията струва повече от колата: Проблемът пред старите електромобили
БТА

Според Руперт Хьолбахер от Bosch решението е независимите сервизи да могат да диагностицират батериите и да подменят отделни дефектирали модули, вместо целият пакет автоматично да се сменя

Електромобилът може да бъде технически способен да измине още хиляди километри, но една сериозна повреда в батерията да сложи край на живота му много по-рано. Причината не е непременно невъзможността тя да бъде ремонтирана, а цената, която собственикът трябва да плати за това.

За този риск предупреждава Руперт Хьолбахер, ръководител на подразделението Mobility Aftermarket в Bosch. Според него с навлизането на все повече електрически автомобили на пазара въпросът вече не е само колко дълго могат да издържат техните компоненти, а дали след години ще бъде икономически оправдано те да бъдат ремонтирани.

Когато стойността на ремонта на основен компонент започне да се доближава или дори да надхвърля остатъчната стойност на автомобила, за собственика може да се окаже по-разумно да се раздели с колата.

Батерията е ключовият проблем

Високоволтовата батерия е сред най-скъпите компоненти на един електромобил. Повреда в нея обаче не означава задължително, че целият батериен пакет трябва да бъде сменен.

Според Bosch именно тук независимите сервизи могат да имат все по-голяма роля. При достатъчно добра диагностика част от повредите могат да бъдат отстранявани чрез ремонт или подмяна само на определени модули.

Това би могло значително да намали сметката в сравнение с поставянето на изцяло нов батериен пакет и да позволи на автомобила да остане в движение и след края на фабричната му гаранция.

"Ако не успеем да направим ремонта или подмяната на батериите по-атрактивни във финансово отношение, отговорът е съвсем ясен: животът на колите ще намалее драстично", предупреждава Хьолбахер пред Automobilwoche.

Колата може да е здрава, но ремонтът да не си струва

Проблемът поставя нов въпрос пред автомобилната индустрия - не само колко години може физически да издържи един електромобил, а колко дълго собственикът му ще може да си позволи да го поддържа.

При по-стар автомобил с ниска пазарна стойност голям разход за батерия може да направи ремонта икономически неизгоден, въпреки че останалите компоненти са в добро състояние.

Така икономическият живот на автомобила може да приключи значително по-рано от техническия му ресурс.

От Bosch предупреждават, че подобно развитие би било проблем и от гледна точка на устойчивостта. Ако автомобил, чиито останали компоненти могат да бъдат използвани още години, бъде бракуван заради един прекалено скъп ремонт, част от ползите от по-дългия жизнен цикъл се губят.

Независимите сервизи ще стават все по-важни

Затова от компанията поставят акцент върху развитието на пазара за следпродажбено обслужване. С навлизането на електромобилите сервизите ще трябва да разполагат с оборудване и специалисти, които могат безопасно да диагностицират и ремонтират високоволтови системи.

Идеята е повредата в батерията да не означава автоматично смяна на целия пакет, когато технически е възможен по-малък и по-достъпен ремонт.

Това ще става все по-важно с остаряването на сегашния парк от електромобили. Истинското изпитание за тях няма да бъде само колко километра могат да изминат с едно зареждане, а дали след 10 или 15 години ремонтът им все още ще има икономически смисъл.

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