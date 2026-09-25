Новини
Търси
Подкаст
Общество

Басейнова дирекция налага най-тежката санкция след измирането на риба в Бела река

Басейнова дирекция налага най-тежката санкция след измирането на риба в Бела река
Пиринско

След проверка в Разлог е установено, че строителни дейности в речното корито се извършват без действащо разрешително

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" предприема действия за налагане на най-високата предвидена от закона санкция на Община Разлог и трите фирми, изпълняващи дейности по корекцията на Бела река.

Става въпрос за "Тракия строй инвест" ЕООД - Варна, "Растер юг" ООД - Благоевград и "Миле инженеринг" ЕООД - Разлог.
Решението е взето след проверка по сигнал за мъртва риба, подаден на "зеления телефон" на 23 септември вечерта.

При огледа е установено, че в участъка се извършват строително-монтажни дейности по корекция на реката, включително изграждане на дънен праг, полагане на пресен подложен бетон и заравняване на речното дъно.
Преди мястото на строителните дейности не е открита мъртва риба и не е установен друг очевиден източник на замърсяване. След зоната на ремонта обаче е намерена умряла риба, по водната повърхност е имало "филм", а по камъните са забелязани сивкави следи.

Според установеното до момента причината за измирането на рибата е изпускане на бетонови и циментови разтвори в реката, при което фини частици са полепнали по хрилете на рибите.
От две точки - преди и след строителния участък - са взети водни проби от Регионална лаборатория - Благоевград към ИАОС. Измерените на място показатели не са показали отклонения от нормите за добро екологично състояние на повърхностните води, като окончателното заключение ще бъде направено след лабораторните резултати.

Проверката е установила и друг сериозен проблем. Разрешителното за ползване на повърхностния воден обект е изтекло още през март 2024 година.Община Разлог е подала заявление за продължаване на срока, но процедурата все още не е приключила. Самото подаване на заявление не удължава автоматично действието на разрешителното.

Още по темата

Медицински хеликоптер достави кръв за пострадала жена след катастрофа край Разлог

Медицински хеликоптер достави кръв за пострадала жена след катастрофа край Разлог

Моторист загина при катастрофа край Разлог

Моторист загина при катастрофа край Разлог

Шестгодишно дете почина напът за болницата в Разлог

Шестгодишно дете почина напът за болницата в Разлог

Спасители от Благоевград и Разлог са помогнали в извеждането на пострадалия в Рила турист

Спасители от Благоевград и Разлог са помогнали в извеждането на пострадалия в Рила турист

Мъж с багер спаси 50 овце, след като мълния предизвика пожар край Разлог

Мъж с багер спаси 50 овце, след като мълния предизвика пожар край Разлог

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Няма замърсяване на въздуха в Бяла след пожара в склада за изолационни материали

Няма замърсяване на въздуха в Бяла след пожара в склада за изолационни материали

Най-важното от България на 25.09.2026 г.

Най-важното от България на 25.09.2026 г.

12-годишно дете е в болница след инцидент на пешеходна пътека в Русе

12-годишно дете е в болница след инцидент на пешеходна пътека в Русе

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Пожарът в Бяла е локализиран

Пожарът в Бяла е локализиран

Водещи

Най-важното от света на 25.09.2026 г.

Най-важното от света на 25.09.2026 г.

  • Преди 27 минути
Добрин Тотев стана световен шампион по канадска борба при юношите

Добрин Тотев стана световен шампион по канадска борба при юношите

Румъния иска да влезе в еврозоната веднага след изпълнение на критериите

Румъния иска да влезе в еврозоната веднага след изпълнение на критериите

  • Преди 47 минути
Когато батерията струва повече от колата: Проблемът пред старите електромобили

Когато батерията струва повече от колата: Проблемът пред старите електромобили

  • Преди 54 минути
Басейнова дирекция налага най-тежката санкция след измирането на риба в Бела река

Басейнова дирекция налага най-тежката санкция след измирането на риба в Бела река

АЯР наема американска компания за подготовката на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

АЯР наема американска компания за подготовката на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

  • Преди 1 час
Си Дзинпин покани Тръмп на ново посещение в Китай до края на годината

Си Дзинпин покани Тръмп на ново посещение в Китай до края на годината

  • Преди 1 час
Руският политолог Александър Кънев е задържан по обвинение за наркотици

Руският политолог Александър Кънев е задържан по обвинение за наркотици

  • Преди 1 час
Няма замърсяване на въздуха в Бяла след пожара в склада за изолационни материали

Няма замърсяване на въздуха в Бяла след пожара в склада за изолационни материали

Най-важното от спорта на 25.09.2026 година

Най-важното от спорта на 25.09.2026 година

  • Преди 2 часа
Тодор Янчев след обрата над Португалия: Прекланям се пред всеотдайността на играчите

Тодор Янчев след обрата над Португалия: Прекланям се пред всеотдайността на играчите

  • Преди 2 часа
Путин "успокоява": Русия не се готви за война с Европа, ще обмисли връщането към преговори с Украйна

Путин "успокоява": Русия не се готви за война с Европа, ще обмисли връщането към преговори с Украйна

  • Преди 2 часа
Най-важното от България на 25.09.2026 г.

Най-важното от България на 25.09.2026 г.

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който импулсът трябва да издържи проверката на последствията

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който импулсът трябва да издържи проверката на последствията

  • Преди 2 часа
Американски телевизии възобновиха общото отразяване на Белия дом след спор за медийния достъп

Американски телевизии възобновиха общото отразяване на Белия дом след спор за медийния достъп

  • Преди 2 часа