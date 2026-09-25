Басейнова дирекция налага най-тежката санкция след измирането на риба в Бела река

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" предприема действия за налагане на най-високата предвидена от закона санкция на Община Разлог и трите фирми, изпълняващи дейности по корекцията на Бела река.

Става въпрос за "Тракия строй инвест" ЕООД - Варна, "Растер юг" ООД - Благоевград и "Миле инженеринг" ЕООД - Разлог.

Решението е взето след проверка по сигнал за мъртва риба, подаден на "зеления телефон" на 23 септември вечерта.

При огледа е установено, че в участъка се извършват строително-монтажни дейности по корекция на реката, включително изграждане на дънен праг, полагане на пресен подложен бетон и заравняване на речното дъно.

Преди мястото на строителните дейности не е открита мъртва риба и не е установен друг очевиден източник на замърсяване. След зоната на ремонта обаче е намерена умряла риба, по водната повърхност е имало "филм", а по камъните са забелязани сивкави следи.

Според установеното до момента причината за измирането на рибата е изпускане на бетонови и циментови разтвори в реката, при което фини частици са полепнали по хрилете на рибите.

От две точки - преди и след строителния участък - са взети водни проби от Регионална лаборатория - Благоевград към ИАОС. Измерените на място показатели не са показали отклонения от нормите за добро екологично състояние на повърхностните води, като окончателното заключение ще бъде направено след лабораторните резултати.

Проверката е установила и друг сериозен проблем. Разрешителното за ползване на повърхностния воден обект е изтекло още през март 2024 година.Община Разлог е подала заявление за продължаване на срока, но процедурата все още не е приключила. Самото подаване на заявление не удължава автоматично действието на разрешителното.