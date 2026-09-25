Най-важното от света на 25.09.2026 г.

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Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Папа Лъв Четиринадесети пристигна във Франция за първата си апостолическа визита в страната, предаде Франс прес.

Самолетът с папата кацна на парижкото летище Орли, където той беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон. В знак на посрещането на папата камбаните на църквите във Франция биха в продължение на седем минути.

Първата част от програмата на визитата предвижда посещение на Лъв Четиринадесети в Елисейския дворец, където той ще разговаря с Макрон. След това папата ще се срещне с представители на френските власти, гражданското общество и дипломатическия корпус, пред които ще произнесе реч.

По-късно папата ще посети централата на ЮНЕСКО в Париж, където също ще направи изказване.

Кремъл заяви, че тристранна среща между представители на Русия, Украйна и САЩ може да се проведе в близко бъдеще, като основна тема на разговорите ще бъдат усилията за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна посочи, че евентуалната среща ще бъде на техническо равнище и може да се проведе в Обединените арабски емирства.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни, че засега няма допълнителни подробности за евентуалните разговори. Той съобщи, че специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев се намира в САЩ, където провежда разговори с представители на американската делегация за преговори.

Основна тема на разговорите между Дмитриев и американските представители са възможностите за икономическо сътрудничество.

Според човек, запознат с разговорите, цитиран от Ройтерс, Дмитриев се е срещнал вчера със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че американският му колега Доналд Тръмп е взел "окончателно решение" да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

По думите на Зеленски Киев се нуждае от ракетите, за да противодейства на руските удари с балистични ракети. 

Зеленски съобщи за решението след срещата си с Тръмп в Ню Йорк тази седмица, като посочи, че американският президент лично му е потвърдил намерението.

"По време на последната ни среща президентът Тръмп ми потвърди, че да, той е взел окончателно решение: Украйна ще получи лиценз за производството на ракети "Пейтриът", заяви Зеленски по време на разговор с журналисти.

Според украинския президент лицензът ще позволи на страната да произвежда на своя територия ракети за американските системи за противовъздушна отбрана.

Полицията в Ню Йорк е арестувала най-малко 30 души по време на протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху пред централата на ООН. Демонстрацията се проведе преди изказването на Нетаняху в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, предаде Ройтерс.

Сред задържаните са носителката на "Оскар" Сюзън Сарандън, носителката на "Еми" Хана Айнбиндер и актрисата Синтия Никсън. Арестувани са още кандидатката за Конгреса от Демократическата партия Дариализа Авила Шевалие, членът на Общинския съвет на Ню Йорк Чи Осе и Челси Манинг.

Около 200 души са се събрали пред сградата на ООН за протеста, организиран от еврейската активистка група "Еврейски глас за мир", която подкрепя палестинците.

Протестиращите са били облечени с еднакви бели тениски с надписи "Финансирайте хората, а не бомбите", "Не на войната" и "Свобода за Палестина".

Сред участниците е била Мание Морадиан, 50-годишна университетска преподавателка с ирански и еврейски произход. Тя заяви, че протестиращите носят отговорност да се противопоставят на случващото се в Газа.

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