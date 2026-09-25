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Добрин Тотев стана световен шампион по канадска борба при юношите

Добрин Тотев стана световен шампион по канадска борба при юношите
Борба

Състезателят на Armwrestling club - ЕТЪР В. Търново триумфира на Световното първенство в Япония

Добрин Тотев от Armwrestling club - ЕТЪР В. Търново стана световен шампион при юношите на Световното първенство по канадска борба в Япония.

Надпреварата се провежда от 22 до 28 септември в град Цучиура, близо до Токио.

Другият представител на клуба и действащ треньор Петър Роглев завърши на четвърто място при мъжете в най-тежката категория - над 105 килограма.

"Гордея се с него и с това, което показа на тази маса. Това е резултатът от много труд, лишения и вяра", каза Роглев след успеха на Добрин Тотев.

Младият световен шампион е ученик в ПГЛПИ "Атанас Буров" и вече има сериозни успехи зад гърба си. Преди триумфа в Япония Тотев е двукратен европейски шампион при юношите.

За Роглев първият ден на Световното първенство завърши с четвърто място след тежка серия от срещи и минимално време за възстановяване.

"Жребият ми беше доста тежък. Първата ми среща беше с японец, когото победих трудно след близо 4 минути борба. Впоследствие той стигна до финала и стана втори", разказа Роглев.

След това великотърновският състезател се изправя срещу Азар Мохарамов, когото познава отлично от Европейското първенство.

"В Япония обаче веднага след тежката първа среща ме извикаха отново, практически без почивка. Паднах се с Азар. Там не напънах докрай, а играх тактически, за да запазя сили и да продължа напред в схемата", обясни той.

При третия си двубой Роглев отново среща японски състезател и го побеждава след близо пет минути борба. В четвъртата среща обаче силите му не стигат и той остава извън медалите.

"Не се оправдавам. Просто допълвам, за да се знае какво се случи. За мен това не е край. Напротив. Утре обаче е дясна ръка. Ще изляза отново. Ще стана още по-силен и с тази лява ръка. Ще работя още повече", заяви Петър Роглев.

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