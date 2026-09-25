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Румъния иска да влезе в еврозоната веднага след изпълнение на критериите

Румъния иска да влезе в еврозоната веднага след изпълнение на критериите
Pixabay

Номинираният за премиер Зигфрид Мурешан обяви присъединяването към еврозоната за един от основните си приоритети

Румъния трябва да се присъедини към еврозоната веднага щом изпълни необходимите условия. Това заяви номинираният за министър-председател Зигфрид Мурешан, който постави приемането на еврото сред основните цели на евентуалното си бъдещо правителство.

"Искам да укрепим икономиката, да изпълним условията за присъединяване и да влезем в еврозоната", заяви Мурешан пред Euronews Romania, цитиран от Economedia.

По думите му преминаването към единната европейска валута ще премахне част от несигурността около обменния курс и валутния риск. Мурешан обвърза пътя към еврото и с необходимостта от по-силна икономика, повече инвестиции, по-добра инфраструктура и увеличаване на износа.

"Трябва да имаме конкурентоспособна и силна икономика, която произвежда повече стоки с експортен потенциал. Необходим ни е здравословен икономически растеж, основан на инвестиции и по-добра инфраструктура, а не просто на потребление", посочи той.

Пътят на Румъния към еврозоната обаче остава дълъг. Според Конвергентния доклад на Европейската комисия от юни 2026 г. страната все още не изпълнява всички Маастрихтски критерии. Те включват ценова стабилност, устойчиви публични финанси, стабилни дългосрочни лихвени проценти и участие в механизма ERM II за най-малко две години без сериозни валутни сътресения.

Един от основните проблеми остава бюджетният дефицит. След като достигна 9,3% от БВП през 2024 г., той се понижи до 7,9% през 2025 г. Европейската комисия очаква показателят да спадне до 6,2% през 2026 г. и 5,8% през 2027 г., което обаче остава значително над референтната стойност от 3%.

Румъния също така все още не участва в ERM II – задължителен етап преди приемането на еврото – а част от националното законодателство трябва да бъде приведено в съответствие с европейските изисквания.

Мурешан беше номиниран за премиер на 17 септември от президента Никушор Дан, след като получи най-голяма подкрепа сред предложените кандидати по време на консултациите с парламентарните партии.

Ако получи подкрепата на парламента и сформира кабинет, присъединяването на Румъния към еврозоната ще бъде сред водещите икономически задачи на новото правителство, но конкретен срок засега не е поставен.

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