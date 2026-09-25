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Няма замърсяване на въздуха в Бяла след пожара в склада за изолационни материали

Няма замърсяване на въздуха в Бяла след пожара в склада за изолационни материали
БТА

Това съобщиха от РИОСВ – Варна и Община Бяла

Измерванията на качеството на въздуха в Бяла след големия пожар в склад за изолационни материали не показват превишаване на допустимите нива на замърсители. Това съобщиха от РИОСВ – Варна и Община Бяла.

Сигналът за пожара е получен в екоинспекцията в 14:28 часа чрез телефон 112. На място са изпратени експерти на РИОСВ и Регионалната лаборатория във Варна към Изпълнителната агенция по околна среда.

Проби от атмосферния въздух са взети в района на най-близката жилищна сграда. При направените измервания не са отчетени стойности над алармените прагове за замърсителите, които използваната апаратура може да регистрира.

По време на проверката вятърът е отвеждал дима към земеделски площи – лозя и ниви, в посока, обратна на населената част на Бяла.

От Общината съобщиха, че ситуацията продължава да се наблюдава съвместно с компетентните институции и при промяна на обстановката гражданите ще бъдат информирани.

При пожара загина гражданин на Непал, който е работил в склада за изолационни материали. Община Бяла изказа съболезнования на семейството и близките му и благодари на пожарникарите, спасителните екипи, служителите и доброволците, участвали в овладяването на огъня.

Заради пожара по-рано в община Бяла беше обявено бедствено положение.

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