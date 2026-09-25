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АЯР наема американска компания за подготовката на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

АЯР наема американска компания за подготовката на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

Стойността на договора е около 400 000 евро, съобщи заместник-председателят на АЯР Елизабет Цветанова

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) е в процес на сключване на двугодишен договор с американската консултантска компания „Дженсен Хюз“ във връзка с лицензирането на бъдещите 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Стойността на договора е около 400 000 евро, съобщи заместник-председателят на АЯР Елизабет Цветанова.

Компанията ще направи оценка на експертния капацитет на регулатора и ще определи какви допълнителни знания и умения са необходими за следващите етапи от лицензирането на новите мощности с технология AP1000.

Предвижда се да бъдат разработени и програми за обучение на нови специалисти, които АЯР планира да назначи. По думите на Цветанова едно от основните предизвикателства е намирането и подготовката на достатъчно квалифицирани кадри за участие в лицензионния процес.

Процедурите за 7-и и 8-и блок вече са започнали. В момента АЯР разглежда заявление за одобряване на избраната площадка за осми блок, както и искания за разрешение за проектиране на двете мощности.

Първият етап от регулаторния преглед на заявленията е приключил. Агенцията е поискала допълнителна информация, част от която вече е предоставена. След получаването на всички необходими данни предстои цялостна оценка и решения за площадката и проектирането.

Председателят на АЯР Цанко Бачийски съобщи, че от лятото регулаторът работи по оценката на технологията AP1000 и съвместно с европейски партньори. Целта е технологията да бъде разгледана спрямо изискванията на европейското законодателство и да бъде отчетен натрупаният експлоатационен опит в САЩ.

В инициативата участват регулаторите на Швеция, Финландия, Нидерландия, Полша и България, като покана е отправена и към Словакия.

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