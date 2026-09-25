Най-важното от България на 25.09.2026 г.

Започна кампанията за избор на президент и вицепрезидент на България. На 25 октомври българите ще избираме измежду 27 кандидатпрезидентски двойки.

До 24 септември следобед те бяха 27. За часове от ЦИК заличиха регистрацията и на кандидат-президентската двойка Александър Томов - Сергей Инджов. Причината е, че кандидатът за вицепрезидент - Сергей Инджов, който е роден в Карлово, имал "съветско" гражданство. Той се сдобил с него по молба на родителите му дни след като се бил родил в България. Законът забранява кандидатите за държавен глава да имат гражданство, различно от българско.

Президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук позиция във връзка с медийните твърдения за подписано от нея след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна вчера съвместно изявление.

"Във връзка с публикуваната информация относно подписано от мен съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН съм длъжна да внеса яснота.

Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За текстовете гласуваха 123 депутати, 48 бяха против, а 12 се въздържаха.

Депутатите окончателно приеха нулева акцизна ставка за втечнения нефтен газ (LPG) и природния газ, използвани като моторно гориво. Промените в Закона за акцизите и данъчните складове бяха гласувани последователно на първо и второ четене в Народното събрание и трябва да влязат в сила от 1 октомври 2026 г.

Облекчението ще бъде временно и ще действа до 31 декември 2026 г. За този период ставката за втечнения нефтен газ ще бъде 0 евро за 1000 килограма, а за природния газ - 0 евро за гигаджаул. Предложението беше внесено на 21 септември от депутатите Стефан Белчев, Константин Проданов и Светла Коджабашева.

Одит на Министерството на образованието и науката е установил нарушения и пропуски при управлението на финансите и дейността на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", но докладът не е изпратен на прокуратурата. Причината - според образователния министър проф. Георги Вълчев одиторите не са открили достатъчно данни за извършени престъпления или индикатори за измама.

Ново развитие в напрежението между Министерството на младежта и спорта и представители на младежкия сектор. Над 10 души, на които първоначално не е било потвърдено участие, в крайна сметка са били допуснати до срещата за промените в Закона за младежта. Това съобщиха от Националния младежки форум (НМФ).

Дискусията се проведе в петък, 25 септември, след като по-рано младежки организации обявиха, че част от желаещите да участват не са били допуснати. Недоволството стигна и до протест пред Спортната палата.

Таксиметрови водачи и превозвачи са готови за законни протестни действия след решенията от 24 септември за достъпа до бус лентите и актуализацията на таксиметровите тарифи в София. Това заявяват „Съюз Такси“, ЕКТКАС и ЕЦРТП в обща позиция, изпратена до БТА.

Организациите припомнят, че в рамките на един ден парламентарната Комисия по транспорт и съобщения не е подкрепила предложението таксиметрови автомобили да се движат в бус лентите, а Столичният общински съвет е приел актуализация на минималните и максималните таксиметрови тарифи с 5,3 на сто. И двете решения не са в унисон с предложенията на таксиметровите организации.

Дългоочакваната експертиза по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, вече е внесена. Това съобщи бащата на момичето Николай Попов с кратка публикация във Facebook: "Внесоха експертизата по делото на Сияна!".

Новината идва след повече от седем месеца чакане на комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза, която се превърна в ключов фактор за забавянето на процеса. Към момента Попов не е публикувал подробности за заключенията в нея.