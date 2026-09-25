Новини
Търси
Подкаст
Общество

Най-важното от България на 25.09.2026 г.

Най-важното от България на 25.09.2026 г.
БТА

ТАРАЛЕЖ обобщава най-важното от родните новини, които се е случиха днес

Започна кампанията за избор на президент и вицепрезидент на България. На 25 октомври българите ще избираме измежду 27 кандидатпрезидентски двойки.  

До 24 септември следобед те бяха 27. За часове от ЦИК заличиха регистрацията и на кандидат-президентската двойка Александър Томов - Сергей Инджов. Причината е, че кандидатът за вицепрезидент - Сергей Инджов, който е роден в Карлово, имал "съветско" гражданство. Той се сдобил с него по молба на родителите му дни след като се бил родил в България. Законът забранява кандидатите за държавен глава да имат гражданство, различно от българско.

Президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук позиция във връзка с медийните твърдения за подписано от нея след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна вчера съвместно изявление. 

"Във връзка с публикуваната информация относно подписано от мен съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН съм длъжна да внеса яснота. 

Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За текстовете гласуваха 123 депутати, 48 бяха против, а 12 се въздържаха.

Депутатите окончателно приеха нулева акцизна ставка за втечнения нефтен газ (LPG) и природния газ, използвани като моторно гориво. Промените в Закона за акцизите и данъчните складове бяха гласувани последователно на първо и второ четене в Народното събрание и трябва да влязат в сила от 1 октомври 2026 г.

Облекчението ще бъде временно и ще действа до 31 декември 2026 г. За този период ставката за втечнения нефтен газ ще бъде 0 евро за 1000 килограма, а за природния газ - 0 евро за гигаджаул. Предложението беше внесено на 21 септември от депутатите Стефан Белчев, Константин Проданов и Светла Коджабашева.

Одит на Министерството на образованието и науката е установил нарушения и пропуски при управлението на финансите и дейността на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", но докладът не е изпратен на прокуратурата. Причината - според образователния министър проф. Георги Вълчев одиторите не са открили достатъчно данни за извършени престъпления или индикатори за измама.

Ново развитие в напрежението между Министерството на младежта и спорта и представители на младежкия сектор. Над 10 души, на които първоначално не е било потвърдено участие, в крайна сметка са били допуснати до срещата за промените в Закона за младежта. Това съобщиха от Националния младежки форум (НМФ).

Дискусията се проведе в петък, 25 септември, след като по-рано младежки организации обявиха, че част от желаещите да участват не са били допуснати. Недоволството стигна и до протест пред Спортната палата.

Таксиметрови водачи и превозвачи са готови за законни протестни действия след решенията от 24 септември за достъпа до бус лентите и актуализацията на таксиметровите тарифи в София. Това заявяват „Съюз Такси“, ЕКТКАС и ЕЦРТП в обща позиция, изпратена до БТА.

Организациите припомнят, че в рамките на един ден парламентарната Комисия по транспорт и съобщения не е подкрепила предложението таксиметрови автомобили да се движат в бус лентите, а Столичният общински съвет е приел актуализация на минималните и максималните таксиметрови тарифи с 5,3 на сто. И двете решения не са в унисон с предложенията на таксиметровите организации. 

Дългоочакваната експертиза по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, вече е внесена. Това съобщи бащата на момичето Николай Попов с кратка публикация във Facebook: "Внесоха експертизата по делото на Сияна!".

Новината идва след повече от седем месеца чакане на комплексната съдебна автотехническа и медицинска експертиза, която се превърна в ключов фактор за забавянето на процеса. Към момента Попов не е публикувал подробности за заключенията в нея.

Още по темата

Започна предизборната кампанията за президентските избори

Започна предизборната кампанията за президентските избори

Илияна Йотова за общото изявление за Украйна след Съвета за сигурност на ООН: Не присъствах

Илияна Йотова за общото изявление за Украйна след Съвета за сигурност на ООН: Не присъствах

Депутатите приеха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата

Депутатите приеха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата

Нулев акциз за автомобилната газ: Мярката влиза в сила от 1 октомври

Нулев акциз за автомобилната газ: Мярката влиза в сила от 1 октомври

Одит в НАТФИЗ установи нарушения: Вълчев обясни защо прокуратурата не е сезирана

Одит в НАТФИЗ установи нарушения: Вълчев обясни защо прокуратурата не е сезирана

След заплахи за протести: Керязов обеща отворени врати за младите хора

След заплахи за протести: Керязов обеща отворени врати за младите хора

Таксиметрови организации заявиха готовност за протести

Таксиметрови организации заявиха готовност за протести

Делото "Сияна" с нов обрат: Внесоха дългоочакваната експертиза

Делото "Сияна" с нов обрат: Внесоха дългоочакваната експертиза

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Басейнова дирекция налага най-тежката санкция след измирането на риба в Бела река

Басейнова дирекция налага най-тежката санкция след измирането на риба в Бела река

Няма замърсяване на въздуха в Бяла след пожара в склада за изолационни материали

Няма замърсяване на въздуха в Бяла след пожара в склада за изолационни материали

12-годишно дете е в болница след инцидент на пешеходна пътека в Русе

12-годишно дете е в болница след инцидент на пешеходна пътека в Русе

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Пожарът в Бяла е локализиран

Пожарът в Бяла е локализиран

Водещи

Най-важното от света на 25.09.2026 г.

Най-важното от света на 25.09.2026 г.

  • Преди 27 минути
Добрин Тотев стана световен шампион по канадска борба при юношите

Добрин Тотев стана световен шампион по канадска борба при юношите

Румъния иска да влезе в еврозоната веднага след изпълнение на критериите

Румъния иска да влезе в еврозоната веднага след изпълнение на критериите

  • Преди 47 минути
Когато батерията струва повече от колата: Проблемът пред старите електромобили

Когато батерията струва повече от колата: Проблемът пред старите електромобили

  • Преди 54 минути
Басейнова дирекция налага най-тежката санкция след измирането на риба в Бела река

Басейнова дирекция налага най-тежката санкция след измирането на риба в Бела река

АЯР наема американска компания за подготовката на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

АЯР наема американска компания за подготовката на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“

  • Преди 1 час
Си Дзинпин покани Тръмп на ново посещение в Китай до края на годината

Си Дзинпин покани Тръмп на ново посещение в Китай до края на годината

  • Преди 1 час
Руският политолог Александър Кънев е задържан по обвинение за наркотици

Руският политолог Александър Кънев е задържан по обвинение за наркотици

  • Преди 1 час
Няма замърсяване на въздуха в Бяла след пожара в склада за изолационни материали

Няма замърсяване на въздуха в Бяла след пожара в склада за изолационни материали

Най-важното от спорта на 25.09.2026 година

Най-важното от спорта на 25.09.2026 година

  • Преди 2 часа
Тодор Янчев след обрата над Португалия: Прекланям се пред всеотдайността на играчите

Тодор Янчев след обрата над Португалия: Прекланям се пред всеотдайността на играчите

  • Преди 2 часа
Путин "успокоява": Русия не се готви за война с Европа, ще обмисли връщането към преговори с Украйна

Путин "успокоява": Русия не се готви за война с Европа, ще обмисли връщането към преговори с Украйна

  • Преди 2 часа
Най-важното от България на 25.09.2026 г.

Най-важното от България на 25.09.2026 г.

  • Преди 2 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който импулсът трябва да издържи проверката на последствията

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който импулсът трябва да издържи проверката на последствията

  • Преди 2 часа
Американски телевизии възобновиха общото отразяване на Белия дом след спор за медийния достъп

Американски телевизии възобновиха общото отразяване на Белия дом след спор за медийния достъп

  • Преди 2 часа