Нулев акциз за автомобилната газ: Мярката влиза в сила от 1 октомври

Депутатите окончателно приеха нулева акцизна ставка за втечнения нефтен газ (LPG) и природния газ, използвани като моторно гориво. Промените в Закона за акцизите и данъчните складове бяха гласувани последователно на първо и второ четене в Народното събрание и трябва да влязат в сила от 1 октомври 2026 г.

Облекчението ще бъде временно и ще действа до 31 декември 2026 г. За този период ставката за втечнения нефтен газ ще бъде 0 евро за 1000 килограма, а за природния газ - 0 евро за гигаджаул. Предложението беше внесено на 21 септември от депутатите Стефан Белчев, Константин Проданов и Светла Коджабашева.

На първо четене законопроектът получи подкрепата на 158 народни представители, без нито един глас „против“. Десет депутати се въздържаха. Веднага след това беше предложено текстовете да бъдат разгледани и на второ четене в рамките на същото заседание.

Целта е по-нисък натиск върху цените

Мярката идва на фона на повишението на цените на енергийните продукти и несигурността на международните пазари, свързана с геополитическата обстановка в Близкия изток.

Според мотивите на вносителите временното премахване на акциза трябва да намали данъчната компонента в цената на LPG и природния газ, използвани за моторно гориво, и по този начин да създаде предпоставки за ограничаване на крайните разходи за потребителите.

Очакванията са ефект да има както за хората, които използват автомобили на газ, така и за предприятията с високи транспортни и логистични разходи. При разглеждането на предложението в бюджетната комисия беше посочено, че част от ефекта ще бъде и за градския транспорт.

Потенциалното отражение върху крайните цени обаче ще зависи и от останалите компоненти, които ги формират.

Бюджетът ще загуби около 20 млн. евро приходи

Цената на мярката за държавния бюджет се оценява на около 20 млн. евро непостъпили приходи от акцизи за трите месеца, през които ще действа.

По данни, представени в бюджетната комисия, около 17 млн. евро от общия ефект са свързани с втечнения нефтен газ. След приемането на промените Министерството на финансите трябва да уведоми Европейската комисия за прилагането на нулевите ставки.

Вносителите подчертават, че облекчението е извънредно и ограничено във времето. Според мотивите им продължителното прилагане на нулев акциз би довело до по-сериозна загуба на бюджетни приходи и би могло да увеличи потреблението на изкопаеми горива.

Новите ставки ще действат от 1 октомври до края на 2026 г. и се отнасят конкретно за LPG и природен газ, предназначени за използване като моторно гориво.