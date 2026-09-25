Радев: Българското земеделие има бъдеще

Българското земеделие има бъдеще и може да се превърне в иновативен и прогресиращ сектор, заяви министър-председателят Румен Радев при откриването на нов завод за преработка на слънчоглед, производство на олио и шрот в Добрич.

На церемонията присъства и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Радев подчерта, че една от целите на правителството е в България да има повече производствени и преработвателни предприятия, така че по-голяма част от добавената стойност да остава в страната. Подобна линия кабинетът поставя и в по-широката си икономическа политика, насочена към развитие на производства с висока добавена стойност.

"Искам да видя повече преработващи предприятия. Искам да видя, че изнасяме не само зърно и слънчоглед, а и готова продукция с добавена стойност, както и тя да остава тук, в България", заяви премиерът.

По думите му българската преработваща промишленост има потенциал да се конкурира с най-силните компании в света и дори да ги превъзхожда.

Инвестицията в новия завод е на стойност над 20 млн. евро, като се очаква предприятието да създаде 60 нови работни места.

Правителството през последните месеци поставя акцент и върху необходимостта България да увеличи собственото си производство и да гарантира по-голяма продоволствена устойчивост, като Радев вече определи хранителния суверенитет като въпрос на национална сигурност.