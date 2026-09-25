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Убит, изгорен и изхвърлен на сметище: Започва делото за смъртта на 20-годишния Мариян

Убит, изгорен и изхвърлен на сметище: Започва делото за смъртта на 20-годишния Мариян
pixabay

Според обвинението двамата подсъдими са подложили младия мъж на продължително насилие, а след смъртта му са опитали да заличат следите и са напуснали България.

Делото за убийството на 20-годишния Мариян Пасков от Кула влиза в съда. Окръжният съд във Видин насрочи първото разпоредително заседание за 1 октомври от 9:30 часа, като то ще бъде открито.

Подсъдими са 30-годишният Антон Илиев и 22-годишният Валентин Каменов. Те са обвинени, че в съучастие са причинили смъртта на младия мъж, като според прокуратурата деянието е извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

След изчезването на Мариян двамата напуснали България през ГКПП "Калотина". Впоследствие били обявени за общодържавно и международно издирване, задържани в Чехия и предадени на българските власти въз основа на европейски заповеди за арест.

Спор за ненацепени дърва прераснал в продължително насилие

Според изложеното в обвинителния акт Мариян наемал стая в къщата на Антон Илиев. На 1 март 2025 г. тримата употребявали алкохол по време на събиране в съседен имот.

Около 4:00 часа на следващия ден двамата подсъдими отправили упрек към Мариян, че не е нацепил дърва, след което започнали да го удрят, твърди обвинението.

По данни на прокуратурата насилието продължило и след като се прибрали в дома на Илиев. Там на 20-годишния мъж били нанесени множество травми, включително с дървен прът, вилица и нагорещен метален предмет, като обвинението твърди още, че двамата скачали върху тялото му.

На 3 март Илиев и Каменов установили, че Мариян е починал.

Според обвинението опитали да заличат следите

Прокуратурата твърди, че след смъртта му двамата се снабдили с бензин, изнесли тялото в двора и го запалили. След това останки от тялото били изхвърлени на близко сметище.

Съдебномедицинските и ДНК експертизи по случая сочат, че причина за смъртта са тежките увреждания по тялото и главата на Мариян, довели до закрита черепно-мозъчна травма.

След като в Кула започнало да се говори за изчезването на младия мъж, двамата обвиняеми напуснали страната. Последвало международното им издирване и задържането им на територията на Чехия.

Случаят предизвика силно обществено напрежение в Кула, като жители на града организираха и подписка след убийството.

На 1 октомври  Видинският окръжен съд ще проведе първото разпоредително заседание, с което започва съдебната фаза на процеса срещу двамата подсъдими.

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