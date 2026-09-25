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Делян Добрев: Няма да се връщам в политиката, за първи път от 30 години няма да гласувам

Делян Добрев: Няма да се връщам в политиката, за първи път от 30 години няма да гласувам

Бившето острие на ГЕРБ се занимава с енергетика

„Занимавам се с бизнес и се чувствам по-добре. Прекалено дълго бях в политиката – 20 години. Сега се чувствам по-удовлетворен.“ Това заяви бившият енергиен министър и депутат от ГЕРБ Делян Добрев в ефира на bTV.

Той беше категоричен, че не възнамерява да се връща в политиката. Добрев коментира и президентските избори, като заяви, че не харесва нито един от кандидатите и за първи път от 30 години няма да гласува.

„Ако ГЕРБ бяха издигнали кандидат, щях да го подкрепя. Мисля, че е грешка, че ГЕРБ не издигнаха кандидат за президент“, посочи той.

Добрев: Поскъпването на петрола не може да бъде избегнато

По отношение на цените на горивата бившият енергиен министър заяви, че поскъпването на петрола зависи от международните пазари и военните конфликти и трудно може да бъде избегнато.

Според него на българския пазар има достатъчно конкуренция и възможности за внос. Добрев определи като правилно и разрешаването на износа на горива и авиационно гориво, тъй като това позволява на рафинерията да работи с пълния си капацитет.

По думите му държавата има ограничени възможности да влияе върху цените и затова усилията трябва да бъдат насочени към намаляване на зависимостта от горивата.

Като една от възможностите той посочи по-широкото използване на електромобили и насърчаването на инвестициите в системи за съхранение на електроенергия и възобновяеми енергийни източници.

Според Добрев подобни проекти могат едновременно да намалят енергийната зависимост на страната и да стимулират икономическото развитие.

Очаква дефицит под 3%

Добрев прогнозира, че правителството ще успее да свали бюджетния дефицит под 3%. Той подкрепи и намерението за увеличаване на данъчните оценки на имотите.

По думите му сегашната система създава възможности за злоупотреби и промяната е „ход в правилната посока“.

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