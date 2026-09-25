Пулев: INSAIT трябва да бъде в сърцето на дигиталната трансформация на България

Разработки на INSAIT могат да намерят приложение в държавната администрация като част от по-широката дигитална трансформация на България. Възможностите за подобно сътрудничество са били сред основните теми на среща между вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и ръководството на института.

В разговора са участвали основателят и научен директор на INSAIT проф. Мартин Вечев и изпълнителният директор инж. Борислав Петров. Обсъден е следващият етап от развитието на института, включително разширяване на дейността му в нови стратегически направления.

"INSAIT трябва да бъде в сърцето на дигиталната трансформация на България. Важно е да изградим работещ модел, чрез който най-добрите научни разработки, създавани у нас, да достигат до реално приложение - в бизнеса, в индустрията и в държавната администрация", заяви Пулев.

Един от основните акценти на срещата е била възможността за съвместна инициатива за внедряване на разработки и технологични решения на INSAIT в публичния сектор.

Сред потенциалните приложения са дигитализацията на административни процеси, намаляването на административната тежест и използването на нови технологии за по-ефективен превантивен контрол.

Темата се вписва и в заявената от Пулев цел за намаляване на бюрокрацията и ускоряване на административните процедури за бизнеса. По-рано през септември той обяви, че правителството търси практически решения за по-бързи процедури и подобряване на бизнес средата.

Фокус върху AI, роботиката и високите технологии

По време на срещата е обсъдено и разширяването на научноизследователската и приложната дейност на INSAIT в областта на изкуствения интелект, високите технологии и роботиката.

Друг акцент е бил технологичният трансфер - научните разработки да достигат по-бързо до реалния бизнес и индустрията. Обсъдено е и развитието на висококвалифицирани инженери и специалисти, както и необходимата инфраструктура за научни изследвания и внедряване на иновативни решения.

INSAIT вече развива изследователска дейност в области като изкуствен интелект, машинно обучение, роботика, информационна сигурност, криптография и квантови изчисления.

"Искаме научните разработки да намират реално приложение и да създават висока добавена стойност за българската икономика", посочи Пулев.

Според него държавата трябва да бъде партньор на технологичните компании и научните центрове и да създава условия за по-бързо внедряване на иновативни решения.

Пулев даде като пример и индустриалната зона в Доброславци, която според него показва как държавата може да създава възможности за развитие на иновативни компании и производства с висока добавена стойност.

Разговорите с INSAIT продължават по-широката линия на сътрудничество между института и държавата. През юни правителството и ръководството на института обсъдиха разширяване на партньорството в изкуствения интелект, роботиката и други високотехнологични области.

На срещата с Пулев страните са се обединили около необходимостта от по-тясна връзка между държавата, научната общност и бизнеса, така че разработки, създавани в България, да намират практическо приложение и да носят икономически и обществени ползи.