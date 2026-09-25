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Диана Русинова: Увеличаваме глобите, но катастрофите не намаляват

Диана Русинова: Увеличаваме глобите, но катастрофите не намаляват

Русинова подчерта, че именно сега трябва да се ремонтира асфалтът и да се възстанови пътната маркировка, докато метеорологичните условия го позволяват

„Непрекъснато предприемаме мерки, увеличаваме глобите и показваме трагедиите на пътя, но пътният травматизъм не се подобрява.“ Това заяви в ефира на bTV Диана Русинова, основател и председател на Европейския център за транспортни политики.

Според нея безопасността зависи както от поведението на шофьорите, така и от състоянието на пътната инфраструктура. Като един от проблемните участъци тя посочи пътя край Владая, където настилката според нея е силно износена и при мокро време създава сериозен риск.

Русинова обясни, че полираният асфалт може да доведе до ефект, подобен на аквапланинг, който тя нарече „битопланинг“. По думите ѝ настилката в района трябва да бъде подменена незабавно.

Сериозни проблеми има и по автомагистрала „Хемус“, заяви тя. Според Русинова при дъжд в определени участъци се стига до поредица от инциденти, включително с тежкотоварни автомобили.

Тя постави под въпрос и използването на понятието „несъобразена скорост“ при определянето на причините за катастрофи. По думите ѝ водачът може да намали скоростта при видимо влошаване на условията, но няма как предварително да знае, че настилката не осигурява необходимото сцепление или че на пътя има опасна дупка.

„Караш с 60, което е под разрешеното, в хубаво време, светло, топло, не вали. И попадаш на дупка. И кой е виновен? Коя да ми е съобразената скорост?“, попита Русинова и призова понятието „несъобразена скорост“ да отпадне от закона.

Председателят на Европейския център за транспортни политики настоя за спешни ремонти на рисковите участъци преди зимата. Тя обърна внимание и на повредените мантинели по „Хемус“, които по думите ѝ често не се възстановяват своевременно след тежки катастрофи.

Русинова подчерта, че именно сега трябва да се ремонтира асфалтът и да се възстанови пътната маркировка, докато метеорологичните условия го позволяват.

„Асфалтът не се прави за строителните фирми, той се прави за нас, българските граждани. Защото ние се трепем по тези пътища“, заяви тя.

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