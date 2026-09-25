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Сирена Самба-Майела е временно отстранена заради антидопингово нарушение

Сирена Самба-Майела е временно отстранена заради антидопингово нарушение
АП/БТА

Олимпийската вицешампионка на 100 метра с препятствия е разследвана за три нарушения, свързани с изискванията за предоставяне на информация за местонахождението ѝ

Олимпийската вицешампионка в бягането на 100 метра с препятствия от Париж 2024 Сирена Самба-Майела е временно отстранена от състезания заради предполагаемо нарушение на антидопинговите правила, съобщи Звеното за интегритет в леката атлетика.

Причината е свързана с изискванията за предоставяне на информация за местонахождението на състезателите. Според френски медии Самба-Майела е натрупала три нарушения в рамките на 12-месечен период.

По правилата на антидопинговите органи три подобни нарушения в рамките на една година могат да доведат до официално обвинение и наказание със забрана за участие в състезания за срок до две години. Нарушенията могат да бъдат свързани с пропуснати проверки, непредоставена информация за местонахождението или комбинация от двете.

Агентът на французойката Мака Хайдара подчерта, че случаят не е свързан с употреба на забранени вещества, а единствено със задълженията за предоставяне на информация.

По думите му Самба-Майела е спазвала установените процедури и сътрудничи на разследването.

Евентуално по-тежко наказание може да постави под въпрос участието ѝ на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Самба-Майела не се е състезавала от юли, а впоследствие се отказа и от участие на Европейското първенство в Бирмингам заради контузия на прасеца.

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