Шишков: Няма решение за премахване на винетките след 2030 г.

България не е задължена да премахне винетките за леките автомобили след 2030 година и да ги замени с тол таксуване според изминатото разстояние. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на парламентарния контрол.

По думите му изискването, което влиза в сила от 25 март 2030 г., се отнася до тежкотоварните автомобили по основната трансевропейска транспортна мрежа. Именно при тях държавите членки по правило няма да могат да използват таксуване на база време, освен в определени изключения.

"Към настоящия момент европейското законодателство не задължава България от 2030 г. да премахне винетките за леките автомобили и да ги замени с тол таксуване според изминатото разстояние", заяви Шишков.

Европейските правила допускат държавите членки да поддържат различни режими за отделните категории превозни средства. За леките автомобили могат да се прилагат винетки или тол такси, като няма общоевропейско изискване от 2030 г. винетната система задължително да отпадне.

До 25 март 2027 г. Европейската комисия трябва да направи оценка как работи системата за таксуване на леките автомобили в държавите членки. Едва след този анализ Комисията може, ако прецени за необходимо, да предложи промени в законодателството.

Това означава, че към момента в България няма определена цена на километър, няма приета методика за подобно таксуване и няма решение кои пътища биха попаднали в евентуална бъдеща система.

Шишков коментира и бъдещото финансиране на големите пътни проекти. По думите му автомагистрала "Хемус" и трасето към Видин ще бъдат довършени с държавни средства, като за тях ще продължи да се плаща чрез винетки.

За част от бъдещите инфраструктурни проекти обаче държавата разглежда и възможността за привличане на частен капитал чрез концесии. При подобен вариант начинът на заплащане ще бъде определян в конкретните договори, като министърът увери, че няма да се допуска двойно таксуване за едно и също преминаване.

По думите на Шишков сегашните приходи от винетки не са достатъчни както за изграждането на нова инфраструктура, така и за пълната поддръжка на съществуващата пътна мрежа.