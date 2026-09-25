Горските пожари са намалели до 10 пъти спрямо предходните две години

Горските пожари в България през тази година са значително по-малко в сравнение с предходните две години. От началото на 2026 г. са регистрирани 260 пожара, обхванали около 18 500 декара горски територии, съобщи заместник-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Росен Райчев.

По думите му около 2000 декара от засегнатите територии са преминали през върхови пожари, при които пораженията върху гората са най-сериозни.

"Цялостно можем да кажем, че това са стойности около 8 до 10 пъти по-ниски от тези през миналата и по-миналата година и два-три пъти по-ниски площи в сравнение с предходните средностатистически периоди за последните 10 години", обясни Райчев.

Въпреки положителните данни той определи изминалия пожароопасен летен сезон като "напрегнат".

Голяма част от пожарите не възникват директно в горските масиви. Често огънят започва от сухи треви, земеделски площи или райони край пътища, като човешката дейност продължава да бъде сред основните рискови фактори.

Според Райчев през последните години хората стават по-внимателни и подават сигнали по-бързо. Той благодари на гражданите, които са сигнализирали навреме за възникнали пожари, както и на доброволците, участвали заедно с пожарникари и горски служители в гасенето им.

Особено опасни са върховите пожари, които се развиват с висока интензивност и могат да унищожат целия дървостой. Те са характерни най-вече за иглолистните насаждения.

При низовите пожари огънят обхваща основно тревистата и храстовата растителност и може да засегне кората на дърветата. В такива случаи според експерта гората често има възможност да се възстанови сама.

При определени метеорологични условия дори малък пожар в суха растителност може за кратко време да се превърне в сериозна заплаха.

"Белата става за минути", предупреди инж. Райчев и посочи т.нар. правило 30/30/30, използвано за оценяване на особено опасни условия за разпространение на огъня.

След като пожарът бъде овладян обаче, последствията могат да останат видими десетилетия.

Възстановяването може да отнеме до 30 години

Едно младо дърво трябва да измине дълъг път, преди отново да изпълнява функциите на унищожената от огъня растителност.

По думите на Райчев, докато една фиданка с височина около 30 сантиметра достигне размер от два-три метра и започне пълноценно да изпълнява функциите си, могат да изминат 10, 20, а понякога и 30 години.

Така дори пожар, който се разпространява за минути, може да остави след себе си щети, за чието преодоляване са необходими десетилетия.