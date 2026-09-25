Пожар във Варненско: Властите призоваха гражданите да останат по домовете си

Пожар с висока степен на опасност е възникнал в стопанския двор в Бяла, Варненско, съобщава БТВ.

От кметството призовават всички граждани, които се намират в близост до мястото, да не излизат навън и да не се доближават до района на пожара.

„Следвайте указанията на компетентните органи и не възпрепятствайте достъпа на противопожарните екипи“, допълниха от кметството.