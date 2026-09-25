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ЦСКА отрече напрежение с ММС за "Българска армия"

ЦСКА отрече напрежение с ММС за "Българска армия"
Фейсбук / CSKA Sofia FC

Първият официален мач на реконструирания стадион ще бъде насрочен след приключване на довършителните дейности и тестовете на системите

ЦСКА излезе с официална позиция заради появилите се информации за напрежение с Министерството на младежта и спорта и евентуално забавяне на завръщането на стадион "Българска армия".

От клуба увериха, че комуникацията с ММС е постоянна и отлична, а реконструкцията на съоръжението е извършена в рекордно кратки срокове. Според "червените" официалното завръщане на отбора на "Армията" ще стане факт съвсем скоро.

Все още обаче няма определена дата за първия официален двубой на новия стадион. В момента продължават последните довършителни дейности, свързани с внедряването на множество модерни интелигентни системи, които трябва да работят в синхрон.

След приключването им предстоят изпитателни тестове на съоръжението, преди то да бъде готово да приеме официални срещи.

От ЦСКА призоваха привържениците да се доверяват единствено на информацията, публикувана в официалните канали на клуба, като определиха част от твърденията в публичното пространство като спекулации, които създават ненужно напрежение.

Точната дата за първия мач на "Българска армия" ще има значение и за абонаментната кампания на клуба за настоящия сезон. От ЦСКА уточниха, че крайната цена на сезонните карти ще бъде намалена спрямо броя домакинства, които отборът вече е изиграл.

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