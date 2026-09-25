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До 300 000 долара за роклята, с която Даяна отговори на изневярата на Чарлз

До 300 000 долара за роклята, с която Даяна отговори на изневярата на Чарлз
БТА/ AP

Даяна носи черния тоалет през 1994 г., часове след публичното признание на тогавашния ѝ съпруг за изневяра, а сега той ще бъде предложен за продажба за първи път от 1997 г.

Една от най-разпознаваемите рокли на принцеса Даяна отново излиза на търг близо три десетилетия след последната си продажба. Черният копринен тоалет, останал в историята като "роклята на отмъщението", се очаква да достигне цена от 220 000 паунда, или около 300 000 долара.

Търгът е насрочен за 9 декември и ще бъде организиран от Sotheby's. Това ще бъде първият път, в който роклята сменя собственика си от 1997 г., когато самата Даяна я включва в благотворителна разпродажба на част от гардероба си.

Роклята, която се превърна в послание

Историята зад тоалета е една от причините той да се превърне в толкова разпознаваем символ на принцеса Даяна.

Тя се появява с него на благотворително събитие в галерия "Серпентайн" в Лондон през 1994 г. Само часове по-рано тогавашният ѝ съпруг принц Чарлз публично признава, че е бил неверен по време на брака им.

Вместо да се оттегли от публичното пространство, същата вечер Даяна се появява пред фотографите с черната рокля с открити рамене. Именно обстоятелствата около появата ѝ дават на тоалета прозвището "роклята на отмъщението".

Моделът е дело на гръцката дизайнерка Кристина Стамболян и се отличава с асиметричен подгъв и шифонен шлейф. Даяна допълва визията с черни обувки на висок ток, клъч и впечатляващо колие.

Според информация, публикувана от Sotheby's, стилистката на принцесата Ана Харви разказва, че Даяна е искала онази вечер "да изглежда за милион долара".

От 39 098 до 220 000 паунда

При предишната продажба през 1997 г. роклята е купена за 39 098 паунда от Бридж Макензи и съпруга ѝ Греъм. Двамата я придобиват не с намерението тя да бъде носена, а заради благотворителната кауза, за която са предназначени средствата.

"Покойният ми съпруг и аз знаехме, че тази рокля е нещо специално", споделя по-късно Макензи.

Сега оценката е значително по-висока - до 220 000 паунда. Част от приходите от новата продажба ще бъдат дарени на Кралската болница в Единбург чрез благотворителната организация NHS Lothian.

Самата Даяна продава общо 79 свои рокли през 1997 г., само няколко месеца преди смъртта си. Събраните средства са предназначени за организации, работещи в борбата с рака и СПИН.

Преди търга роклята ще обиколи света

Преди да намери следващия си собственик, емблематичният тоалет ще бъде показан пред публика в няколко града.

След изложбата в Лондон роклята ще бъде представена в Хонконг през октомври и Женева през ноември, преди да стигне до Ню Йорк за търга през декември.

Заедно с нея ще бъде предложен и рядък екземпляр от каталога на благотворителния търг от 1997 г., подписан от принцеса Даяна и дизайнерката Кристина Стамболян.

Въпреки очакваната шестцифрена цена "роклята на отмъщението" няма да бъде най-скъпият продаден тоалет от гардероба на Даяна. През 2023 г. прочутият ѝ червен пуловер с една черна овца сред множество бели беше продаден за 920 000 паунда.

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