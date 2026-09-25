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Летище "Малпенса" в Милано вече носи името на Силвио Берлускони

Летище "Малпенса" в Милано вече носи името на Силвио Берлускони
Снимка: AP/БТА

Решението за преименуването беше взето през 2024 г., но официалното му влизане в сила беше забавено заради правни възражения

Летище "Малпенса" в Милано официално беше преименувано на покойния италиански премиер и медиен магнат Силвио Берлускони, предаде АНСА.

От днес официалното име на аеропорта е "Силвио Берлускони-Милано-Малпенса". Марина Берлускони, най-голямата дъщеря на бившия премиер, заяви пред агенцията, че преименуването е повод за гордост и вълнение.

"Мисълта, че летище "Силвио Берлускони-Милано-Малпенса" ще посреща хиляди пътешественици от цял свят всеки ден, ме изпълва с гордост и вълнение", заяви тя. Марина Берлускони е председател на семейната холдингова компания "Фининвест" и ръководител на италианската издателска група "Мондадори".

По думите ѝ името на Берлускони е подходящо за летище, което свързва Милано с останалия свят.

"Какво по-подходящо име от това на Силвио Берлускони? Той беше човек, който винаги търсеше диалог с всички. Баща ми прекара живота си, гледайки напред и надалеко. Харесва ми да мисля, че от днес нататък името му ще посреща пристигащите от други страни и ще изпраща онези, които отлитат към нови дестинации", каза тя.

Решението за преименуването на летището беше взето през 2024 г. от италианския орган за гражданска авиация с подкрепата на дясноцентристкото правителство, включително на основаната от Берлускони партия "Форца Италия".

Решението беше взето година след смъртта на бившия премиер, който почина през 2023 г. на 86-годишна възраст.

Преименуването обаче предизвика политически спорове. Официалното въвеждане на новото име беше отложено заради правни възражения от страна на левоцентристката управа на Милано, ръководена от кмета Джузепе Сала.

След приключването на процедурата летището вече официално носи името на Берлускони.

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