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Пожарът в Бяла: Има загинал

Пожарът в Бяла: Има загинал

Огънят още бушува

Мъж е загинал при пожара, който гори в склад за изолационни материали в Бяла, Варненско. Това предаде БНТ.  Починалият е чуждестранен гражданин, който е работил там. За момента няма информация за самоличността и годините му, уточняват от полицията.

На мястото на инцидента са пет противопожарни автомобила.

На официалната страница във Фейсбук на Общината съобщават, че пожар е възникнал в стопански двор в града, който е с висока степен на опасност. От Общината призовават гражданите, които се намират в близост до мястото, да не излизат навън и да не се доближават до района на пожара.

Следвайте указанията на компетентните органи и не възпрепятствайте достъпа на противопожарните екипи, допълват от Общината.

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