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Румен Радев: Без добра свързаност няма успешна икономика и туризъм

Румен Радев: Без добра свързаност няма успешна икономика и туризъм

Новият ферибот, който ще свързва двата бряга на Белослав, трябва да започне да превозва пътници на 3 март догодина

Новият ферибот, който ще свързва двата бряга на Белослав, трябва да започне да превозва пътници на 3 март догодина. Плавателният съд ще има два пъти по-голям капацитет от сегашния и ще може да превозва между 40 и 42 автомобила.

Корпусът на ферибота беше спуснат на вода на официална церемония, в която участва премиерът Румен Радев. Стойността на проекта е малко под 24 млн. лева, осигурени изцяло от държавния бюджет.

Кметът на Белослав Деян Иванов съобщи, че корпусът тежи около 300 тона. Предстои монтирането на надстройката, двигателите и останалото оборудване. Очаква се експлоатацията на новия ферибот да бъде с около 40% по-ниска себестойност.

„Без добра свързаност няма успешна икономика или туризъм“, заяви премиерът Румен Радев. По думите му проектът ще подобри транспортната свързаност в района и е резултат от съвместната работа между държавата, местната власт и бизнеса.

Радев отбеляза, че благодарение на ферибота около 40 километра път по суша се заменят с приблизително 250 метра по вода. Той подчерта, че подобряването на свързаността е сред основните приоритети на правителството.

Премиерът коментира и необходимостта България да разполага с нов кораб за търсене и спасяване в Черно море. Според него страната трябва да гарантира сигурността на морския транспорт и на своята изключителна икономическа зона.

Радев посочи, че значението на Черно море ще продължи да нараства заради транспортните, енергийните и комуникационните коридори, които преминават през региона. В този контекст той открои и стратегическата роля на пристанищата във Варна и Бургас.

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