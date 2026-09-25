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Руски дрон удари жилищна сграда в Киев, 17-годишно момче е загинало

Руски дрон удари жилищна сграда в Киев, 17-годишно момче е загинало
Снимка: AP/БТА

При атаката в украинската столица са ранени най-малко седем души

Руски дрон е ударил тази сутрин 16-етажна жилищна сграда в централния киевски район "Печорски", съобщиха украинските власти. При атаката е загинало 17-годишно момче, а най-малко седем души са били ранени.

Украинските власти съобщават и за още една жертва при руска атака в южната Одеска област.

През последните седмици Русия подлага Киев и околностите на почти непрестанни атаки с дронове. Според украинските власти използваните безпилотни апарати са по-бързи и летят на по-голяма височина, което ги прави по-трудни за сваляне.

Москва отрича да атакува умишлено мирни граждани във войната, започнала с пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта руските сили са атакували с дронове цели от украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна.

Паралелно с атаката срещу Киев руските власти съобщиха за украински удари с дронове на руска територия.

Осем души, сред които и дете, са били ранени при украинска атака с дронове в руската Уляновска област, съобщи губернаторът Алексей Руских. В публикация в Telegram той посочи, че при нападението са нанесени щети на индустриалната и гражданската инфраструктура.

В Белгородска област е загинал цивилен, а друг човек е бил ранен при украинска атака с дронове през изминалата нощ, съобщи регионалният оперативен щаб.

Във Воронежка област губернаторът Александър Гусев съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила 88 дрона над областния център и над още най-малко шест района.

При атаките във Воронеж са ранени четирима души, а са нанесени щети на жилищни сгради, автомобили и промишлени обекти.

В Пермска област губернаторът Дмитрий Махонин съобщи, че противовъздушната отбрана и мобилни артилерийски групи отблъскват "масирана" атака с дронове срещу региона.

По думите му е бил атакуван промишлен обект, но към момента няма данни за жертви. Спешни екипи работят на мястото.

В руската Ростовска област противовъздушната отбрана е свалила около 50 украински дрона през изминалата нощ, съобщи губернаторът Юрий Слюсар.

По думите му при атаката е била ударена петролната рафинерия в град Новошахтинск. Нападението е наложило временно спиране на работата на предприятието.

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