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МВР откри до 26 октомври денонощна телефонна линия за изборни нарушения

МВР откри до 26 октомври денонощна телефонна линия за изборни нарушения
Снимка: БТА

Сигнали се подават на тел. 02/90 112 98, и на електронен адрес izbori@mvr.bg

От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес, на денонощния телефон на МВР – 02/90 112 98, и на електронен адрес izbori@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Възможността за подаване на сигнали е част от предприетите от МВР действия за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори.

Днес започва предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент.

ЦИК регистрира 27 кандидатпрезидентски двойки. Комисията изтегли номерата в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания за вота приключва в 24:00 ч. на 23 октомври

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