Швеция и Финландия вдигнаха изтребители заради руски военни самолети

Шведски и финландски изтребители са били вдигнати по тревога вчера заради руски военни самолети, летящи в международното въздушно пространство над Финския залив, съобщиха финландските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс.

Мисията е проведена в рамките на финландско-шведската система за съвместно наблюдение и охрана на въздушното пространство на двете държави.

Изтребители от бойната авиация на Финландия и Швеция са проследили и идентифицирали група руски военни самолети. В нея е имало транспортен самолет и няколко изтребителя, посочиха финландските военни.

Финландските военновъздушни сили уточняват, че руските самолети са били в международното въздушно пространство над Финския залив.