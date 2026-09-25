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Швеция и Финландия вдигнаха изтребители заради руски военни самолети

Швеция и Финландия вдигнаха изтребители заради руски военни самолети
Снимка: AP/БТА

Шведски и финландски бойни самолети проследиха и идентифицираха група руски летателни апарати в международното въздушно пространство

Шведски и финландски изтребители са били вдигнати по тревога вчера заради руски военни самолети, летящи в международното въздушно пространство над Финския залив, съобщиха финландските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс.

Мисията е проведена в рамките на финландско-шведската система за съвместно наблюдение и охрана на въздушното пространство на двете държави.

Изтребители от бойната авиация на Финландия и Швеция са проследили и идентифицирали група руски военни самолети. В нея е имало транспортен самолет и няколко изтребителя, посочиха финландските военни.

Финландските военновъздушни сили уточняват, че руските самолети са били в международното въздушно пространство над Финския залив.

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