Владимир Иванов: Няма причина цените на храните да скачат шоково

Цените на храните започват плавно да се движат нагоре от средата на септември, но към момента няма продукт, при който да са налице предпоставки за рязко или шоково поскъпване. Това коментира за Радио Стара Загора председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов в традиционната ни рубрика „Потребителската кошница“.

По думите му последната седмица не се характеризира със сериозни изменения, но след 10 септември се наблюдава обръщане на ценовата крива и начало на бавен ръст.

По-осезаемо е движението при част от зеленчуците. За последните десетина дни цените на доматите и краставиците са се увеличили с около 20 евроцента. При доматите цената е с около 29% по-висока спрямо същия период на миналата година. В същото време червеният и зеленият пипер и лукът остават под миналогодишните си нива. При морковите и картофите предлагането е добро, но цените са с около 10% по-високи на годишна база.

При плодовете ситуацията остава по-благоприятна за потребителите заради доброто сезонно предлагане.

„Започва вече да се усеща на пазара напрежението от цените на горивата и няма как това да не се пренесе и в цените на храните“, посочи Владимир Иванов.

При основните хранителни продукти пазарът остава сравнително стабилен. На годишна база захарта е с около 2% по-евтина, фасулът – с 5%, оризът – с 4%, а брашното – с 13%.

Олиото е с около 7% над нивата от същия период на миналата година. Според Иванов добрата реколта от слънчоглед предполага достатъчно предлагане, но ключов фактор за крайната цена ще останат енергийните разходи при производството.

При млечните продукти също няма резки движения. Сиренето и кашкавалът са с около 4% над миналогодишните нива, докато маслото е с около 9% по-евтино. Според председателя на ДКСБТ при маслото не става дума за дефлационен процес, а по-скоро за връщане към нормални ценови равнища. Прясното мляко е почти без промяна спрямо миналата година.

Стабилен остава и пазарът на месо. При свинското измененията са минимални, което Иванов обясни с доброто предлагане в Европа. При пилешкото се отчита увеличение от около 4% на годишна база.

„Няма тенденция за притеснение. Има плавен, много плавен ръст, но ръст нагоре, и това ще е през цялата есен. Инфлацията е неизбежна, въпросът е с какви темпове ще се движи кривата“, коментира Владимир Иванов.

Според него към момента няма основна хранителна стока, при която да са налице фактори за бурно поскъпване. Това се отнася за варивата, брашното, яйцата, млечните продукти и месото.

По-пряко отражение от поскъпването на горивата и енергията може да има при производството на хляб, сирене, кашкавал и колбаси. Иванов обаче подчерта, че и там не се очакват резки ценови скокове.

При плодовете и зеленчуците постепенно започва характерната за есенно-зимния сезон промяна. С намаляването на предлагането на пресни продукти извън сезона може да се очаква поскъпване най-вече при доматите и краставиците. Червеният пипер вероятно ще запази по-ниските си цени до октомври-ноември, след което също е възможно постепенно увеличение.

Според Владимир Иванов пазарът на храни остава силно конкурентен, а в Европейския съюз няма проблем с количествата и предлагането. Основната неизвестна остават енергийните разходи и влиянието на международните конфликти върху тях.

Председателят на ДКСБТ обърна внимание и на поведението на потребителите. Според наблюденията му хората говорят много повече за цените, но невинаги това води до по-разумно пазаруване.

„Все още доста хора пазаруват, без дори да гледат цените или просто там, където магазинът им е най-близо. Имаме нужда още повече да повишим стопанската си култура“, каза Иванов.

Той призова потребителите да сравняват цените, да следят тенденциите на пазара и да избягват покупки, продиктувани от емоции. Според него по-информираното поведение не само може да намали стойността на личната потребителска кошница, но и да противодейства на нелоялни търговски практики.

В навечерието на последното тримесечие на годината, когато към храната се прибавят разходите за отопление и подготовката за зимата, Владимир Иванов обобщи съвета си към потребителите така:

„Хората да бъдат умни и разумни, да не се поддават на емоции и на „казал-рекъл“. Няма да е лесно, но това не означава, че трябва да се поддаваме на крайни емоции. Трябва да бъдем много по-рационални. Така ще помогнем и на себе си, и на обществото.“