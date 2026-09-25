Ирак взе решение да назначи посланик в България

Ирак е взел решение да назначи посланик в България – стъпка, която цели да засили дипломатическите отношения и сътрудничеството между двете страни. Това стана ясно след среща на външните министри Фуад Хюсеин и Велислава Петрова-Чамова в Ню Йорк, предаде иракската информационна агенция ИНА.

Двамата министри подписаха и меморандум за разбирателство за сътрудничество и координация в областта на политическите консултации. Документът създава институционална рамка за редовен диалог между външните министерства на България и Ирак.

Срещата се проведе в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Сред обсъдените теми бяха развитието на двустранните отношения и възможностите за разширяване на партньорството в икономиката, търговията, инвестициите и транспорта.

Фуад Хюсеин подчерта, че назначаването на иракски посланик в България ще допринесе за укрепване на дипломатическото представителство и ще отвори допълнителни възможности за сътрудничество.

Двамата външни министри обсъдиха още ситуацията в региона и предизвикателствата пред сигурността и икономиката. Те подчертаха необходимостта от продължаване на политическите консултации и координацията по въпроси от взаимен интерес.