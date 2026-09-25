БАБХ спря от пазара 28,8 тона кисело зеле от Сърбия

Над 28,8 тона вакуумирано кисело зеле с изтекъл срок на годност са открити и спрени от продажба в София. Огромното количество е установено при проверка на склад за търговия на едро от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните - София-град.

Продуктът е с произход Сърбия и е бил съхраняван в склада въпреки изтеклия срок на годност.

За цялото количество е издадено разпореждане за забрана, което означава, че зелето не може да бъде предлагано на пазара. Предстои всичките над 28 тона да бъдат насочени за унищожаване.

На бизнес оператора ще бъде съставен и акт за установяване на административно нарушение.

Нарушението е установено в рамките на съвместни проверки на територията на София с участието на представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Само на 24 и 25 септември са извършени 19 проверки на бизнес оператори, които предлагат пресни плодове и зеленчуци.

Инспекторите са взели и осем проби от ябълки, грозде, чушки и домати с произход България и други държави от Европейския съюз. Те ще бъдат изследвани за наличие на остатъчни количества от пестициди.

Проверките на борси и тържища са част от засиления контрол на Българската агенция по безопасност на храните, въведен от началото на август. БАБХ е компетентният държавен орган за контрол върху безопасността и качеството на храните.