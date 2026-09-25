Никола Цолов отпадна след масов инцидент в Баку

Никола Цолов отпадна от първото основно състезание във Формула 2 по улиците на Баку, след като се оказа сред потърпевшите при масов инцидент в 12-ата обиколка.

По-рано през деня българинът завърши пети в спринта, въпреки че стартира от полпозишън. С това Цолов увеличи аванса си в генералното класиране и събра 181 точки, с 11 повече от Рафаел Камара.

В основното състезание Цолов отново потегли силно и още в първата обиколка изпревари Лорънс Ван Хьопен.

Ситуацията обаче се обърна в началото на седмата обиколка, когато българинът влезе в бокса. Механиците на Кампос забавиха смяната на гумите и Цолов загуби позиции. Стюардите отбелязаха и инцидент при влизането му в бокса за пресичане на бялата линия.

В осмата обиколка на пистата излезе кола за сигурност, което позволи на част от преките му конкуренти да направят по-изгодни спирания, а Цолов се оказа едва 18-и.

След рестарта в 12-ата обиколка пред българина се стигна до масов инцидент с участието на няколко болида. Състезанието беше спряно с червен флаг, а Цолов отпадна от надпреварата. По време на прекъсването той получи и петсекундно наказание за пресичането на бялата линия при влизането в бокса.