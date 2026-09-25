Одит в НАТФИЗ установи нарушения: Вълчев обясни защо прокуратурата не е сезирана

Одит на Министерството на образованието и науката е установил нарушения и пропуски при управлението на финансите и дейността на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", но докладът не е изпратен на прокуратурата. Причината - според образователния министър проф. Георги Вълчев одиторите не са открили достатъчно данни за извършени престъпления или индикатори за измама.

Темата беше поставена по време на парламентарния контрол от депутата Павел Попов. Той поиска да разбере дали след констатациите в одита МОН е сезирало прокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция.

Одитът обхваща периода от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2025 г., през който Академията е управлявана последователно от проф. Станислав Семерджиев и проф. Мирослав Дачев.

Какво е установила проверката?

Сред посочените по време на парламентарния контрол проблеми са изплащане на парични награди на хора без трудови правоотношения с НАТФИЗ, финансови стимули за дейности, които са част от основните задължения на служители, както и допълнителни възнаграждения, договори със сходен предмет и договори за ремонти без достатъчна конкретика.

Според Попов одитът съдържа и данни за проблеми при възлагането на обществени поръчки. Депутатът смята, че констатациите не могат да бъдат разглеждани единствено като административни нарушения или некомпетентност и настоя, че докладът е трябвало да бъде предоставен на компетентните органи.

Вълчев обаче обясни, че при одита не са установени достатъчно данни за престъпления по смисъла на Наказателния кодекс, нито индикатори за измама, поради което докладът не е изпращан на прокуратурата.

По думите му не са установени и обстоятелства, които да налагат сезиране на Агенцията за държавна финансова инспекция.

20% от студентските такси обратно

Специално внимание в одита е отделено и на решение на Академичния съвет на НАТФИЗ, според което от учебната 2025/2026 г. студенти в платена форма могат да получат обратно 20% от годишната си такса, след като успешно приключат учебната година.

Одиторите са преценили, че подобна практика създава риск реално платената сума да падне под нормативно допустимия размер. Освен това тя може да доведе до намаляване на собствените приходи на Академията.

Затова е препоръчано решението да бъде разгледано отново от Академичния съвет. По думите на Вълчев ръководството на НАТФИЗ е приело препоръката без възражения.

Министърът обясни, че решението е било взето на фона на напрежението около увеличените такси за платено обучение и че Академията очевидно е търсила начин да облекчи студентите.

МОН ще провери дали препоръките са изпълнени

След одита НАТФИЗ е изготвил план за действие със срокове и отговорни лица. Той е представен на Министерството на образованието и науката през февруари.

До края на 2026 г. звеното за вътрешен одит на МОН трябва да провери изпълнението на препоръките, включително тези, отправени към НАТФИЗ.

Междувременно през септември министерството сформира и междуведомствена комисия заради възникналото напрежение около управлението и академичната среда във висшето училище. По думите на Вълчев комисията вече е провела срещи както с ръководството, така и със студенти.

В Народното събрание темата за управлението на НАТФИЗ продължава да бъде предмет на парламентарен контрол, като Попов настоява за по-сериозна институционална реакция. Официалните парламентарни източници потвърждават участието му в текущия контрол към министъра на образованието.

ТАРАЛЕЖ припомня, че още преди днешния парламентарен контрол стана ясно, че министърът на образованието ще отговаря на въпроси, свързани с резултатите от одита в НАТФИЗ.