Новини
Търси
Подкаст
Общество

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта
БТА

Сред предложенията са месечен лимит на депозитите в онлайн казина, забрана известни личности да рекламират хазарт и премахване на хазартните брандове от спортните екипи

Граждани излязоха на протест пред Народното събрание в София с искане за по-строги ограничения върху хазарта и неговото популяризиране. Сред основните предложения е въвеждането на максимален месечен праг за сумите, които потребителите могат да депозират в онлайн казина.

Организаторът на демонстрацията Светлин Вълчев заяви, че според предложението лимитът трябва да бъде 250 евро месечно за хората между 18 и 24 години и 500 евро за тези над 24 години.

Протестът е организиран чрез социалните мрежи, а за провеждането му е подадено уведомление до Столичната община. В района на парламента има полицейско присъствие.

Протестиращите поставят общо четири допълнителни искания за ограничаване на хазарта.

Освен тавана на депозитите в онлайн казина те настояват хазартните обекти да бъдат забранени в близост до учебни заведения, инфлуенсъри и известни личности да не могат да рекламират хазарт, а логата и емблемите на хазартни компании да бъдат премахнати от спортните екипи.

"От доста време чаках да има подобна инициатива, в която да се включа. Съвпадение е, че се случва в момента, когато темата е актуална", коментира Вълчев.

Протестът идва дни след обявените от правителството промени

Демонстрацията се провежда само два дни след като премиерът Румен Радев обяви подготвяни промени в Закона за хазарта, насочени към рекламата на хазартни игри.

Предложението на правителството предвижда на практика пълна забрана на рекламата на хазарт, като едно от изключенията трябва да остане възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения.

Именно това изключение е сред въпросите, по които позицията на протестиращите е по-строга - те настояват хазартните брандове да изчезнат и от спортните екипи.

Новите предложения все още трябва да преминат през законодателната процедура, преди да могат да се превърнат в действащи правила. Темата за по-строгото регулиране на сектора се обсъжда и в Народното събрание, където и други законодателни предложения за хазарта са били предмет на дебати.

Още по темата

След заплахи за протести: Керязов обеща отворени врати за младите хора

След заплахи за протести: Керязов обеща отворени врати за младите хора

Ден преди присъдата: Протестиращи искат най-тежкото наказание за убиеца на Евгения Владимирова

Ден преди присъдата: Протестиращи искат най-тежкото наказание за убиеца на Евгения Владимирова

Напрежение на протеста пред Столична община

Напрежение на протеста пред Столична община

Румен Радев: Хазартът излиза от рекламата, контрабандата влиза в Наказателния кодекс (ВИДЕО)

Румен Радев: Хазартът излиза от рекламата, контрабандата влиза в Наказателния кодекс (ВИДЕО)

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Пожарът в Бяла е локализиран

Пожарът в Бяла е локализиран

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

Поръчвате от Temu, Shein или AliExpress? Нова такса влиза в сила от ноември

Поръчвате от Temu, Shein или AliExpress? Нова такса влиза в сила от ноември

След поскъпването на горивата: КЗК поиска подробни данни от "Лукойл"

След поскъпването на горивата: КЗК поиска подробни данни от "Лукойл"

Водещи

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

  • Преди 11 минути
България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

  • Преди 25 минути
ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

  • Преди 26 минути
Майка е обвинена в убийството на две от децата си, трето е в критично състояние

Майка е обвинена в убийството на две от децата си, трето е в критично състояние

  • Преди 35 минути
Пожарът в Бяла е локализиран

Пожарът в Бяла е локализиран

Радослав Росенов е европейски шампион в София

Радослав Росенов е европейски шампион в София

  • Преди 48 минути
Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

  • Преди 51 минути
Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

  • Преди 1 час
Макрон призова за международен контрол върху изкуствения интелект

Макрон призова за международен контрол върху изкуствения интелект

  • Преди 1 час
Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

  • Преди 1 час
СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

  • Преди 1 час
До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

  • Преди 2 часа
България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

  • Преди 2 часа
Правителството на Андрей Бабиш се изправя пред вот на недоверие дни преди изборите

Правителството на Андрей Бабиш се изправя пред вот на недоверие дни преди изборите

  • Преди 2 часа