До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

Граждани излязоха на протест пред Народното събрание в София с искане за по-строги ограничения върху хазарта и неговото популяризиране. Сред основните предложения е въвеждането на максимален месечен праг за сумите, които потребителите могат да депозират в онлайн казина.

Организаторът на демонстрацията Светлин Вълчев заяви, че според предложението лимитът трябва да бъде 250 евро месечно за хората между 18 и 24 години и 500 евро за тези над 24 години.

Протестът е организиран чрез социалните мрежи, а за провеждането му е подадено уведомление до Столичната община. В района на парламента има полицейско присъствие.

Протестиращите поставят общо четири допълнителни искания за ограничаване на хазарта.

Освен тавана на депозитите в онлайн казина те настояват хазартните обекти да бъдат забранени в близост до учебни заведения, инфлуенсъри и известни личности да не могат да рекламират хазарт, а логата и емблемите на хазартни компании да бъдат премахнати от спортните екипи.

"От доста време чаках да има подобна инициатива, в която да се включа. Съвпадение е, че се случва в момента, когато темата е актуална", коментира Вълчев.

Протестът идва дни след обявените от правителството промени

Демонстрацията се провежда само два дни след като премиерът Румен Радев обяви подготвяни промени в Закона за хазарта, насочени към рекламата на хазартни игри.

Предложението на правителството предвижда на практика пълна забрана на рекламата на хазарт, като едно от изключенията трябва да остане възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения.

Именно това изключение е сред въпросите, по които позицията на протестиращите е по-строга - те настояват хазартните брандове да изчезнат и от спортните екипи.

Новите предложения все още трябва да преминат през законодателната процедура, преди да могат да се превърнат в действащи правила. Темата за по-строгото регулиране на сектора се обсъжда и в Народното събрание, където и други законодателни предложения за хазарта са били предмет на дебати.