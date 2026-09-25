Пожарът в Бяла е локализиран

Пожарът в цех за изолационни материали в Бяла, при който загина човек, е локализиран. Огнеборците продължават да гасят отделни огнища заради голямото количество натрупани материали и суровини, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна старши комисар Стоян Стоянов.

Огънят е избухнал около 14:00 часа. Първоначално на място са изпратени пожарникари от Бяла, а впоследствие са включени екипи от Долни чифлик и Варна. В гасенето са участвали общо пет противопожарни екипа и още два от сектор „Специализирани оперативни дейности“.

Работата на пожарникарите е затруднена от сериозните щети по конструкцията на цеха. Част от нея е пропаднала, а друга е силно компрометирана от високата температура. Заради опасността екипите работят предимно от периферията и влизат само на местата, където това е безопасно.

По думите на Стоянов посоката на вятъра е помогнала димът да не се насочва към населената част на Бяла. През първия час и половина след избухването на пожара димоотделянето е било изключително силно.

На място ще останат дежурни екипи, докато съществува риск от повторно възпламеняване. В цеха все още има значителни количества изолационни материали, които според пожарната отделят токсични вещества при горене.

Стоянов подчерта, че на този етап приоритет е безопасното окончателно потушаване на огъня, а почистването на горимите материали в дълбочина ще започне едва когато условията позволяват.