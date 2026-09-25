Новини
Търси
Подкаст
Общество

Пожарът в Бяла е локализиран

Пожарът в Бяла е локализиран
БТА

Огнеборците продължават да гасят отделни огнища

Пожарът в цех за изолационни материали в Бяла, при който загина човек, е локализиран. Огнеборците продължават да гасят отделни огнища заради голямото количество натрупани материали и суровини, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна старши комисар Стоян Стоянов.

Огънят е избухнал около 14:00 часа. Първоначално на място са изпратени пожарникари от Бяла, а впоследствие са включени екипи от Долни чифлик и Варна. В гасенето са участвали общо пет противопожарни екипа и още два от сектор „Специализирани оперативни дейности“.

Работата на пожарникарите е затруднена от сериозните щети по конструкцията на цеха. Част от нея е пропаднала, а друга е силно компрометирана от високата температура. Заради опасността екипите работят предимно от периферията и влизат само на местата, където това е безопасно.

По думите на Стоянов посоката на вятъра е помогнала димът да не се насочва към населената част на Бяла. През първия час и половина след избухването на пожара димоотделянето е било изключително силно.

На място ще останат дежурни екипи, докато съществува риск от повторно възпламеняване. В цеха все още има значителни количества изолационни материали, които според пожарната отделят токсични вещества при горене.

Стоянов подчерта, че на този етап приоритет е безопасното окончателно потушаване на огъня, а почистването на горимите материали в дълбочина ще започне едва когато условията позволяват.

Още по темата

Задействаха BG-Alert заради пожара в Бяла

Задействаха BG-Alert заради пожара в Бяла

Пожарът в Бяла: Има загинал

Пожарът в Бяла: Има загинал

Пожар в "Акациите" в Бургас: Горяха фургон и отпадъци

Пожар в "Акациите" в Бургас: Горяха фургон и отпадъци

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

Поръчвате от Temu, Shein или AliExpress? Нова такса влиза в сила от ноември

Поръчвате от Temu, Shein или AliExpress? Нова такса влиза в сила от ноември

След поскъпването на горивата: КЗК поиска подробни данни от "Лукойл"

След поскъпването на горивата: КЗК поиска подробни данни от "Лукойл"

Водещи

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

  • Преди 12 минути
България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

  • Преди 26 минути
ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

  • Преди 26 минути
Майка е обвинена в убийството на две от децата си, трето е в критично състояние

Майка е обвинена в убийството на две от децата си, трето е в критично състояние

  • Преди 36 минути
Пожарът в Бяла е локализиран

Пожарът в Бяла е локализиран

Радослав Росенов е европейски шампион в София

Радослав Росенов е европейски шампион в София

  • Преди 49 минути
Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

  • Преди 51 минути
Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

  • Преди 1 час
Макрон призова за международен контрол върху изкуствения интелект

Макрон призова за международен контрол върху изкуствения интелект

  • Преди 1 час
Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

  • Преди 1 час
СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

  • Преди 1 час
До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

  • Преди 2 часа
България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

  • Преди 2 часа
Правителството на Андрей Бабиш се изправя пред вот на недоверие дни преди изборите

Правителството на Андрей Бабиш се изправя пред вот на недоверие дни преди изборите

  • Преди 2 часа