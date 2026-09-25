Новини
Търси
Подкаст
Спорт

България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал
БТА

Младежките национали стигнаха до паметно 2:1 срещу лидера в групата след голове на Тодор Павлов и Александър Маринов в последните минути

България направи невероятен обрат срещу Португалия и победи с 2:1 в един от най-драматичните си мачове в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

На стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик "лъвчетата" губеха до 87-ата минута, но отказаха да се предадат. Тодор Павлов върна надеждата, а в добавеното време Александър Маринов хвърли в екстаз българския отбор и трибуните с победното попадение.

Португалия започна по-силно и още в първите минути постави под напрежение българската защита. Пламен Андреев трябваше да се намесва на няколко пъти, докато гостите владееха повече топката и търсеха ранен гол.

България обаче показа, че няма намерение просто да се защитава. Георги Лазаров изведе Стивън Стоянчов зад защитата, а ударът му след рикошет срещна напречната греда. Никола Илиев опита да довкара, но стражът на Португалия спаси.

След почивката гостите стигнаха до гол. В 50-ата минута Родриго Мора намери Густаво Варела, който остана пред опразнената врата и даде аванс на Португалия - 0:1.

Изглеждаше, че лидерът в групата ще си тръгне с трите точки, но България съхрани вярата си до самия край.

В 87-ата минута след корнер Тодор Павлов се извиси над всички и стреля с глава. Топката срещна гредата, рикошира във футболист на Португалия и влетя във вратата - 1:1.

И когато всички вече очакваха последния съдийски сигнал, България нанесе втори удар.

В 91-ата минута Никола Илиев направи великолепен пробив, премина през трима португалски футболисти и подаде към Александър Маринов. Нападателят не трепна и от близко разстояние прати топката във вратата за 2:1.

Последва истинска експлозия от радост в Пазарджик.

До края "лъвчетата" удържаха аванса си и нанесоха първа загуба на Португалия в тази квалификационна кампания.

България вече има 14 точки и е трета в групата, само на една зад Чехия, докато Португалия остава начело с 19.

Това обаче беше вечер, в която класирането остана на заден план. България показа характер, вяра и отказ да се предаде до последната секунда.

Още по темата

Джеф Щрасер: България е много интересен отбор

Джеф Щрасер: България е много интересен отбор

Александър Димитров: Целта е България да влезе в Лига В

Александър Димитров: Целта е България да влезе в Лига В

Роберто Карлос: Загубих 99% от всичко, което спечелих във футбола

Роберто Карлос: Загубих 99% от всичко, което спечелих във футбола

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Ивайло Чочев е Футболист на футболистите за сезон 2025/26

Георги Йомов се завърна във футбола след четиригодишно наказание

Георги Йомов се завърна във футбола след четиригодишно наказание

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

Радослав Росенов е европейски шампион в София

Радослав Росенов е европейски шампион в София

Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

Водещи

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

  • Преди 10 минути
България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

  • Преди 24 минути
ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

  • Преди 24 минути
Майка е обвинена в убийството на две от децата си, трето е в критично състояние

Майка е обвинена в убийството на две от децата си, трето е в критично състояние

  • Преди 34 минути
Пожарът в Бяла е локализиран

Пожарът в Бяла е локализиран

Радослав Росенов е европейски шампион в София

Радослав Росенов е европейски шампион в София

  • Преди 47 минути
Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

  • Преди 49 минути
Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

  • Преди 1 час
Макрон призова за международен контрол върху изкуствения интелект

Макрон призова за международен контрол върху изкуствения интелект

  • Преди 1 час
Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

  • Преди 1 час
СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

  • Преди 1 час
До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

  • Преди 2 часа
България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

  • Преди 2 часа
Правителството на Андрей Бабиш се изправя пред вот на недоверие дни преди изборите

Правителството на Андрей Бабиш се изправя пред вот на недоверие дни преди изборите

  • Преди 2 часа