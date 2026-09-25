България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

България направи невероятен обрат срещу Португалия и победи с 2:1 в един от най-драматичните си мачове в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

На стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик "лъвчетата" губеха до 87-ата минута, но отказаха да се предадат. Тодор Павлов върна надеждата, а в добавеното време Александър Маринов хвърли в екстаз българския отбор и трибуните с победното попадение.

Португалия започна по-силно и още в първите минути постави под напрежение българската защита. Пламен Андреев трябваше да се намесва на няколко пъти, докато гостите владееха повече топката и търсеха ранен гол.

България обаче показа, че няма намерение просто да се защитава. Георги Лазаров изведе Стивън Стоянчов зад защитата, а ударът му след рикошет срещна напречната греда. Никола Илиев опита да довкара, но стражът на Португалия спаси.

След почивката гостите стигнаха до гол. В 50-ата минута Родриго Мора намери Густаво Варела, който остана пред опразнената врата и даде аванс на Португалия - 0:1.

Изглеждаше, че лидерът в групата ще си тръгне с трите точки, но България съхрани вярата си до самия край.

В 87-ата минута след корнер Тодор Павлов се извиси над всички и стреля с глава. Топката срещна гредата, рикошира във футболист на Португалия и влетя във вратата - 1:1.

И когато всички вече очакваха последния съдийски сигнал, България нанесе втори удар.

В 91-ата минута Никола Илиев направи великолепен пробив, премина през трима португалски футболисти и подаде към Александър Маринов. Нападателят не трепна и от близко разстояние прати топката във вратата за 2:1.

Последва истинска експлозия от радост в Пазарджик.

До края "лъвчетата" удържаха аванса си и нанесоха първа загуба на Португалия в тази квалификационна кампания.

България вече има 14 точки и е трета в групата, само на една зад Чехия, докато Португалия остава начело с 19.

Това обаче беше вечер, в която класирането остана на заден план. България показа характер, вяра и отказ да се предаде до последната секунда.