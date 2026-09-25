Роберто Карлос: Загубих 99% от всичко, което спечелих във футбола

Легендарният бразилски защитник Роберто Карлос призна, че е загубил почти цялото състояние, което е натрупал по време на футболната си кариера.

Бившият играч на Реал Мадрид разказа, че проблеми с агенти и хора от близкото му обкръжение са довели до тежки финансови последствия.

"Имах проблеми с хора, които оставиха сметката ми на нула. Заради агенти и семейството загубих 99% от всичко, което спечелих във футбола. Направих грешки и затова сега говоря на младите футболисти, за да не попадат в същата ситуация", заяви Роберто Карлос.

Бразилецът използва личния си пример, за да предупреди младите играчи колко внимателни трябва да бъдат при избора на хората, на които поверяват финансите и интересите си.

В момента Роберто Карлос е посланик на Реал Мадрид - клуба, в който прекара най-силните години от кариерата си и се превърна в една от големите фигури в историята на "кралете".

За Реал Мадрид бразилецът има 527 официални мача.