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България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада
БТА

Мъжкият ни тим завърши 2:2 с Турция, докато женският състав отстъпи с 0,5:3,5 на Виетнам

Българските национални отбори записаха равенство и загуба в деветия кръг на Шахматната олимпиада в Самарканд.

При мъжете България завърши 2:2 срещу Турция, като това беше първото равенство за страната от началото на надпреварата както при мъжете, така и при жените.

На първа дъска Аркадий Найдич направи реми с 15-годишния гросмайстор Ягъз Каан Ердомуш. Момчил Петков също завърши наравно с Едиз Гюрел, а без победител приключиха и партиите Мартин Петров - Ъшък Джан и Радослав Димитров - Емре Джан.

След девет кръга българският мъжки тим има 13 мач-точки. Лидер е Узбекистан с 16, следван от Индия и втория отбор на Узбекистан с по 15.

При жените България допусна втора поредна загуба, след като отстъпи с 0,5:3,5 на Виетнам.

Единственото реми за националките записа Нургюл Салимова, която на първа дъска завърши наравно с Ле Тхао Пхам. Надя Тончева, Габриела Антова и Гергана Пейчева загубиха своите партии.

Българският женски тим остава с 12 мач-точки, а едноличен лидер е Китай със 17.

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