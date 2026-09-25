Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

Яник Синер няма да се завърне на корта на турнира в Пекин. Италианецът обяви, че се оттегля от China Open заради продължаващите проблеми с дясното коляно, които го държат извън игра след триумфа му на "Уимбълдън" през юли.

"Съжалявам да съобщя, че няма да мога да играя в Пекин тази година. Коляното ми все още не е в идеално състояние и не съм готов да се състезавам, но ще направя всичко възможно да се върна на корта възможно най-скоро. Разочарован съм, че няма да мога да защитя титлата си, имах страхотни моменти там в миналото. Пожелавам на всички успешен турнир", заяви Синер.

25-годишният италианец не е играл официален мач от финала на "Уимбълдън" на 12 юли, когато победи Александър Зверев. След това той пропусна турнирите в Северна Америка, включително US Open, именно заради проблема с коляното.

През последните дни Синер поднови тренировките в Монте Карло, но тестовете на корта са показали, че все още не е готов за завръщане в официален мач.

Отказът му от Пекин означава, че той няма да има възможност да защити точките от титлата си в китайската столица, което може да окаже влияние и върху битката за първото място в световната ранглиста.

Засега няма обявена конкретна дата за завръщането на Синер, като приоритет за него и екипа му остава пълното възстановяване на коляното.