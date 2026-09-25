Ангел Найденов: Европа укрепва отбраната си на фона на рискове от хибридни атаки

Бившият министър на отбраната Ангел Найденов заяви, че мерките за укрепване на сигурността в Европа не са нови, а се предприемат още от началото на руската инвазия в Украйна. В ефира на NOVA NEWS той коментира рисковете пред европейските държави и възможностите за мирно решение на войната.

По думите му през последните месеци западни разузнавателни служби са отправили предупреждения за засилена руска активност и възможни хибридни действия в Европа. Найденов посочи като пример информация за потенциални провокации с безпилотни летателни апарати, които според тези предупреждения биха могли да бъдат изстрелвани от търговски кораби.

Бившият военен министър заяви, че хибридните действия могат да приемат различни форми – саботажи, кибератаки, нарушения на въздушното пространство, заглушаване на GPS сигнали и прекъсване на подводни комуникации.

Според Найденов целта на подобни действия е дестабилизиране на политическите системи, намеса в изборни процеси и отслабване на единството в ЕС и НАТО. Той свърза рисковете и с опити за намаляване на обществената подкрепа за Украйна чрез засилване на страховете сред европейските граждани.

Найденов коментира и спора в българския парламент около позицията на страната за Украйна и изявлението, подкрепено от десетки държави в рамките на ООН.

„Не видях нищо смущаващо в декларацията срещу Русия“, заяви той. Според него документът вероятно би останал почти незабелязан в България, ако не беше последвалият публичен спор около позицията на президента Илияна Йотова.