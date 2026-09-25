ЕС деблокира 6,6 млрд. евро военна помощ за Украйна след години на стопиране

Страните от Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за използването на 6,6 млрд. евро за военна подкрепа на Украйна по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира. Средствата бяха блокирани в продължение на години заради ветото на Унгария.

Договореността е постигната на заседание на Комитета по политика и сигурност в Брюксел. Преди средствата да бъдат реално отпуснати, предстои приемането на необходимите правни актове.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас определи решението като добра новина за Украйна и подчерта, че Европа продължава военната си подкрепа за Киев.

За какво ще бъдат използвани парите

Средствата ще бъдат разпределени в три основни направления – 4,7 млрд. евро за възстановяване на разходи на държавите членки, предоставили военна помощ на Украйна, 1 млрд. евро за съвместни поръчки на военно оборудване и 900 млн. евро за европейската мисия за обучение на украинските въоръжени сили.

Европейският механизъм за подкрепа на мира беше един от основните инструменти, чрез които ЕС подпомагаше военно Украйна след началото на руската инвазия. Чрез него държавите членки могат да получават компенсации за част от разходите за предоставено оръжие и боеприпаси.

Използването на 6,6 млрд. евро беше блокирано от предишното унгарско правителство. След вдигането на ветото през 2026 г. страните от ЕС продължиха преговорите за начина, по който средствата да бъдат разпределени.

Решението идва на фона на продължаващите нужди на Киев от средства за отбрана, включително за доставки на дронове и противовъздушна отбрана.