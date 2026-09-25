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Най-важното от спорта на 25.09.2026 година

Най-важното от спорта на 25.09.2026 година
БТА

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:

Радослав Росенов е европейски шампион в София

Радослав Росенов донесе първата европейска титла за България от шампионата по бокс в София. Националът стигна до златния медал в категория до 60 кг след успех над Айдер Абдураимов във финала в "Асикс Арена".

Българинът спечели двубоя след три рунда здрава битка и категорично решение на съдиите – 5:0 гласа в негова полза.

България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

България направи невероятен обрат срещу Португалия и победи с 2:1 в един от най-драматичните си мачове в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

На стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик "лъвчетата" губеха до 87-ата минута, но отказаха да се предадат. Тодор Павлов върна надеждата, а в добавеното време Александър Маринов хвърли в екстаз българския отбор и трибуните с победното попадение.

Никола Цолов отпадна след масов инцидент в Баку

Никола Цолов отпадна от първото основно състезание във Формула 2 по улиците на Баку, след като се оказа сред потърпевшите при масов инцидент в 12-ата обиколка.

По-рано през деня българинът завърши пети в спринта, въпреки че стартира от полпозишън. С това Цолов увеличи аванса си в генералното класиране и събра 181 точки, с 11 повече от Рафаел Камара.

В основното състезание Цолов отново потегли силно и още в първата обиколка изпревари Лорънс Ван Хьопен.

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

Левски ще намали цените на билетите за оставащите три домакински мача от основната фаза на Лига Европа през сезон 2026/27. Решението идва след реакция от част от привържениците към първоначално обявените цени.

От клуба признаха, че очакванията на част от феновете са били различни и след проведена дискусия ръководството е решило да направи промени.

"Очевидно обаче цените се оказаха различни от очакванията на част от привържениците ни. И именно защото "Левски" не е обикновен футболен клуб, ние чухме посланието на феновете", написаха "сините".

Александър Димитров: Целта е България да влезе в Лига В

Селекционерът на България Александър Димитров говори преди първия мач на националния отбор в новото издание на Лигата на нациите срещу Люксембург.

Димитров разкри, че поставената пред отбора цел е България да спечели промоция в Лига В, но подчерта, че футболистите и щабът предпочитат да мислят мач за мач.

"Целта е поставена от президента - да влезем в Лига В. Аз и играчите не говорим за цел, искаме да се представим добре и конкурентно. Всяка голяма цел започва с малка стъпка. За нас това е утрешният мач", заяви селекционерът.

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