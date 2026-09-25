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Си Дзинпин покани Тръмп на ново посещение в Китай до края на годината

Си Дзинпин покани Тръмп на ново посещение в Китай до края на годината

През миналата година Тръмп и Си се срещнаха в кулоарите на форума на АТИС в Южна Корея, където постигнаха по-широко търговско примирие

Китайският президент Си Дзинпин покани американския си колега Доналд Тръмп на ново посещение в Китай още тази година. Поканата беше отправена в края на тридневната държавна визита на Си във Вашингтон, предаде ДПА.

По време на чаена церемония в Белия дом китайският лидер посочи, че до края на годината двамата могат да се срещнат още два пъти – на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Китай и на форума на Г-20 в Маями през декември.

„Каним президента и съпругата му да посетят Китай“, заяви Си. Тръмп прие поканата с думите: „Благодаря ви много, ще го направим. И ще разговаряме много“.

Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюан пристигнаха във Вашингтон в сряда за тридневно държавно посещение. Сред основните теми в разговорите бяха търговските противоречия между двете най-големи икономики в света.

Въпреки демонстрирания позитивен тон, към момента са обявени малко конкретни резултати от срещите. Според ДПА се очаква в понеделник Вашингтон да представи повече информация за евентуалния напредък по търговските въпроси.

Тръмп за последно посети Китай през май.

Тази година срещата на върха на АТИС ще се проведе през ноември в китайския град Шънджън. Руският президент Владимир Путин също е заявил намерение да присъства, което породи предположения за възможна тристранна среща между Си, Тръмп и Путин. Такава среща обаче засега не е официално потвърдена.

През миналата година Тръмп и Си се срещнаха в кулоарите на форума на АТИС в Южна Корея, където постигнаха по-широко търговско примирие.

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