ГЕРБ-СДС поиска изслушване за декларацията за Украйна: Правителството трябва да обясни българската позиция

ГЕРБ-СДС настоя парламентарното мнозинство да преразгледа решението си и да допусне изслушване на представител на Министерството на външните работи заради българската позиция по декларацията за Украйна, представена в ООН.

Искането идва, след като по-рано парламентът отхвърли предложението на "Демократична България" да бъде изслушан външният министър или негов заместник по темата. Според ГЕРБ-СДС отказът от парламентарен дебат по въпроса създава допълнително напрежение около българската позиция на международната сцена.

Депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев определи ситуацията като "нещо нелицеприятно" и предупреди, че вместо да бъде изяснена в пленарната зала, тя може да се превърне в политически скандал.

По думите му става въпрос за позиция, заявена на най-високата международна трибуна. Георгиев подчерта, че ГЕРБ-СДС традиционно подхожда конструктивно към въпросите на външната политика, но според него прикриването на темата е най-лошият възможен подход.

В декларацията си ГЕРБ-СДС посочва: "Ако с Киев можехме да допуснем, че бяхте все още неопитни, не се знаеше точно какви са позициите на правителството, ако после с „Коалицията на желаещите“ отново се намирахте в някакъв когнитивен дисонанс, то сега, по време на сесията на ООН, нямате тази свобода. От позицията на няколко месеца правителство нямате възможност за интерпретации и волни изявления как България да стои на международната сцена, присъединява ли се или не към един или друг международен акт", се казва в декларацията на ГЕРБ-СДС.

Спорът е свързан с декларация, към която според МВнР България се е присъединила заради подкрепата си за европейското единство. В същото време министерството уточни, че националната позиция на страната не е била отразена в пълнота в документа.

Георгиев припомни, че в Народното събрание през годините са се водили остри дебати по стратегически въпроси, включително за членството на България в НАТО, Европейския съюз и Съвета на Европа. По думите му и тогава различията са били обсъждани публично в парламента.

Той обвини управляващото мнозинство, че сега създава прецедент, като едновременно заявява една позиция и след това я поставя под съмнение.

В подкрепа на тезата си Георгиев посочи изказване на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, направено при представянето на съвместното изявление в ООН. Според него в списъка на държавите, подкрепили документа, е посочена и България.

Така спорът се концентрира върху разминаването между позицията на МВнР, според която България се е присъединила към декларацията, и позицията на президента Илияна Йотова, която заяви, че документът не се подписва и че страната не е имала възможност да изрази резерви или да приеме предложения за редакции.

Георгиев заяви, че според него правителството на Румен Радев последователно е изразявало подкрепа за Украйна и осъждане на руската агресия. Той посочи като примери позицията на правителството по време на посещението в Киев и присъединяването към декларацията в ООН.

"Въпросът обаче е защо това ви кара да се срамувате и притеснявате? Защо ви кара да не гласувате ресорен заместник министър на външните работи да дойде в пленарна зала и да обясни каква е българската позиция", обърна се към представителите на ПБ Георгиев.

Според него отказът от изслушване е свързан с предизборната ситуация.

"Това разминаване между правенето и казаното, това, че вие като мнозинство дори не искате да предизвикате дебат, разговор, показва само едно нещо - че и вие самите не сте наясно със себе си", коментира бившият външен министър.

Той обвини мнозинството, че се опитва да прикрие позициите на премиера и външното министерство по отношение на Украйна и Русия.

"Подкрепете и вашия кандидат за президент", допълни Георгиев.

Той призова управляващите да използват възможността да изяснят случая в парламента, като посочи, че според него става въпрос за репутацията на България на международната сцена.

Георгиев припомни и че ООН има 193 държави членки, като около 50 от тях са се присъединили към декларацията. По думите му останалите държави не са били включени в списъка на подкрепящите документа.

МВнР обаче официално заяви, че България се е присъединила към декларацията, като едновременно с това уточни, че националната позиция на страната не е била отразена изцяло.

В края на декларацията си Георгиев коментира и начина, по който България представя позициите си на международни форуми.

"Пиарът в ООН не върви точно така, както върви тук по магистралите и пътищата", допълни той.

Според ГЕРБ-СДС въпросът трябва да бъде изяснен в Народното събрание чрез изслушване на представител на Министерството на външните работи.