Португалия започна с победа при Жорже Жезус, Холанд повали Дания

Португалия победи Уелс с 1:0 на стадион „Жозе Алваладе“ в Лисабон в първия мач на Жорже Жезус начело на „мореплавателите“.

Домакините можеха да поведат още в десетата минута. Кристиано Роналдо получи топката на границата на наказателното поле, но ударът му премина вляво от вратата.

Португалия стигна до единственото попадение в 22-рата минута. Жоао Феликс овладя топката на около 20 метра от вратата и с плътен удар в долния десен ъгъл откри резултата.

В 59-ата минута Роналдо беше изведен сам срещу вратаря и го преодоля елегантно. Попадението обаче не беше признато заради тънка засада.

Португалците запазиха минималната си преднина до края и започнаха с три точки участието си в група А4 на Лигата на нациите.

В другия двубой от групата Норвегия победи Дания с 3:2 в зрелищен скандинавски сблъсък в Осло.

Оскар Боб даде преднина на домакините, а Ерлинг Холанд удвои аванса им. Дания се върна в мача с попадения на Микел Дамсгор и Расмус Хойлунд, но Холанд се разписа за втори път и донесе победата на Норвегия.

В края на срещата Давид Мьолер Волфе получи червен картон, но домакините удържаха аванса си и също започнаха турнира с успех.