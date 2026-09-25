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Шест европейски държави споделят опит със София за превръщането ѝ в град на децата

Шест европейски държави споделят опит със София за превръщането ѝ в град на децата
БТА

Сред темите са качеството на предучилищното образование, играта в обществените пространства и храненето като част от ученето

Столична община събира на 25 и 26 септември експерти, представители на общини и образователни специалисти от шест европейски държави за международното събитие „Град на децата“.

Днес Столична община е водещ организатор на международната среща „Градове в диалог“, която ще събере представители на общини и специалисти от Италия, Швеция, Естония, Германия, Испания и Малта. Те ще представят работещи решения и добри практики в подкрепата за децата и семействата, които могат да бъдат приложими и в София.

Форумът е посветен на качественото ранно образование, подкрепата за семействата и създаването на градска среда, в която децата имат повече възможности за игра, учене и развитие, поясниха от Столичната община. 

Сред темите са качеството на предучилищното образование, играта в обществените пространства и храненето като част от ученето. Отворената сесия ще се проведе от 10:00 ч. до 15:30 ч. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с предварителна регистрация. След нея ще има работни срещи, посветени на възможните решения и подходи за София. 

На 26 септември програмата продължава с Образователния форум Реджо Емилия „Образование за промяна“, чийто водещ организатор е фондация „Калейдоскоп“. Аннализа Работи и Елизабета Разори от Reggio Children ще представят конкретни примери от детски градини и ясли – как детските въпроси, идеи и въображение могат да насочват ученето и как творчеството, изследването и работата с различни материали подпомагат развитието на децата, обясниха от Общината. 

Събитието „Град на децата“ се провежда с подкрепата на Факултета по педагогика на Софийския университет и с участието на Reggio Children. То надгражда партньорството между София и Реджо Емилия в областта на ранното детско развитие, за което двете общини имат подписан меморандум, припомниха от Столичната община. 

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