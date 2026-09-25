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С мачете по улиците: Задържаха младеж, който чупи коли в Бургаско (ВИДЕО)

С мачете по улиците: Задържаха младеж, който чупи коли в Бургаско (ВИДЕО)
стопкадър НОВА ТВ

"Оръжието е било сувенирен меч тип мачете", каза Георги Янев - началник на "Охранителна полиция" в РУ - Камено

17-годишен младеж от Камено е установен като извършител на вандалска проява, при която със сувенирен меч тип мачете е нанесъл щети по автомобил, паркиран на улица в града.

Инцидентът е станал около 4:00 часа на 22 септември. Случаят е установен, след като 32-годишният собственик на автомобила подал заявление в полицията и предоставил записи от охранителни камери. На тях ясно се виждали извършителите.

„При внимателен преглед от страна на колегите от група „Криминална полиция“ е установена самоличността на фактическия извършител – 17-годишно момче от град Камено“, каза пред НОВА ТВ Георги Янев, началник на „Охранителна полиция“ – РУ-Камено.

Младежът е бил установен и доведен в полицията с родител. Пред служителите той е направил пълни самопризнания. По думите му причината за действията му е употребата на алкохол заедно с негови приятели, след което решил да излезе от дома си и да извърши противообществена проява.

С него са били още две момчета – на 16 години. Едното е от Камено, а другото от Ахелой. По данни на полицията тримата са употребявали алкохол в дома на 17-годишния младеж.

Оръжието, което се вижда на видеозаписите, не е истинско мачете, а сувенирен меч. Въпреки това предметът е тежък и е способен да причини сериозни щети както на имущество, така и на човек.

„По стечение на обстоятелствата не се е стигнало до саморазправа с човек“, посочи Георги Янев.

По случая се проверява и използването на моторно превозно средство от непълнолетните. По думите на Янев родителите носят отговорност за предоставянето на електрическото превозно средство, а за самото деяние наказателната отговорност ще бъде преценявана спрямо 17-годишния младеж.

Родителите заявили пред полицията, че упражняват контрол върху децата си, но в конкретната вечер контролът очевидно е бил недостатъчен. И трите момчета до момента не са имали криминални прояви, съобщиха от полицията.

Материалите по случая предстои да бъдат докладвани на Районната прокуратура в Бургас, която ще прецени последващите действия.

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