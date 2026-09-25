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Нов ремонт на "Топлофикация София" оставя голям квартал без топла вода

Нов ремонт на "Топлофикация София" оставя голям квартал без топла вода
Снимка: БТА

Дейностите няма да обхванат целия квартал, а само ограничен брой сгради

От днес до 24 октомври части от ж.к. „Младост 3“ ще останат без топла вода заради ремонт на топлопреносната мрежа, съобщи „Топлофикация-София“. 

Дружеството ще извърши подмяна на отделни участъци от мрежата в части от ж.к. „Младост 3“, които са определени като приоритетни въз основа на установена висока аварийност и влошено техническо състояние. 

Ремонтите имат за цел повишаване надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

Дейностите няма да обхванат целия квартал, а само ограничен брой сгради.

В периода от 25 септември до 24 октомври  ще бъде подменен главен топлопровод от топлопреносната мрежа, поради което ще бъде преустановено топлоподаването към следните сгради: ж.к. „Младост-3” - бл. 351, бл. 351Б, бл. 352, бл. 353, бл. 383 и бл. 384.

Ремонтните дейности включват и подмяна на отклоненията към отделните сгради, поради което единствено за блок 353 периодът без услуга ще е малко по-дълъг - до 30 октомври 2026 г.

Блок 383 и 384 ще бъдат засегнати от прекъсването във връзка с подмяната на топлопровода, но пред двете сгради не се предвиждат строително-ремонтни работи.

За периода на прекъсване на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

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