Петкова: Ще подкрепим всяка мярка за увеличаването на данъчните облекчения, свързани с отглеждането на деца

Ще подкрепим всяка една мярка по предложението на управляващите за увеличаване на данъчните облекчения, свързани с отглеждането на деца, защото това е дясна мярка . Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова , предава Novini.bg.

"Това е правилна стъпка в тази посока. Не сме съгласни обаче с едната ръка да се дава, а с другата да се взима от българските граждани и българския бизнес", заяви Петкова.

"В тази връзка категорично мога да кажа, че освен процедурата по свръхдефицит, която това правителство доведе, към настоящия момент имаме и свръхданъци, които правителството на премиера Радев ни предлага. Когато ГЕРБ се върне във властта, всички тези несправедливи данъци ще бъдат отменени", подчерта тя.

"След няколко месеца управление правителството на премиера Радев категорично се отказа от направената заявка и дадените обещания, с които спечелиха това внушително парламентарно мнозинство на изборите през април, че ще запазят данъчната система такава, каквато е, че няма да увеличават данъци и няма да въвеждат нови данъчни тежести за българските граждани и бизнес", каза Петкова.