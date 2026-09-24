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Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова
БТА

Той посочи, че винаги е гласувал за даден кандидат като за личност, а не по партийна линия

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров публично обяви подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент. 

Той заяви, че няма никакви колебания в своя избор между Илияна Йотова и Андрей Гюров, защото винаги е гласувал за даден кандидат като за личност, а не по партийна линия.

В Илияна Йотова съм усетил човешкото. Тя винаги се е отнасяла с разбиране към проблемите. Познавам я от 15 години“, посочи Тодоров и допълни, че макар тя дълго да се е свързвала с лявото пространство, президентът трябва да бъде надпартиен, балансиран и обединяваща фигура.

Кметът изрази скептицизъм спрямо Андрей Гюров, като определи служебния му кабинет като „изцяло партиен“ и посочи, че той не би могъл да спечели подкрепата на десните избиратели.

Тодоров отправи критики към състоянието на ГЕРБ. Според него решението партията да не издига свой кандидат на тези избори е било правилно, но формацията има спешна нужда от осъзнаване и сериозно прераждане.

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