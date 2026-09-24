Кметът на Стара Загора Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров публично обяви подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент.

Той заяви, че няма никакви колебания в своя избор между Илияна Йотова и Андрей Гюров, защото винаги е гласувал за даден кандидат като за личност, а не по партийна линия.

„В Илияна Йотова съм усетил човешкото. Тя винаги се е отнасяла с разбиране към проблемите. Познавам я от 15 години“, посочи Тодоров и допълни, че макар тя дълго да се е свързвала с лявото пространство, президентът трябва да бъде надпартиен, балансиран и обединяваща фигура.

Кметът изрази скептицизъм спрямо Андрей Гюров, като определи служебния му кабинет като „изцяло партиен“ и посочи, че той не би могъл да спечели подкрепата на десните избиратели.

Тодоров отправи критики към състоянието на ГЕРБ. Според него решението партията да не издига свой кандидат на тези избори е било правилно, но формацията има спешна нужда от осъзнаване и сериозно прераждане.