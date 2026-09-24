Предвиждат до 10 000 евро глоба за нарушаване и заобикаляне на санкции на ЕС

Парламентът одобри на първо четене промени в Наказателния кодекс, с които в законодателството се въвеждат европейските правила за наказателна отговорност при нарушаване или заобикаляне на ограничителните мерки на ЕС.

Законопроектът бе одобрен със 183 гласа „за“, 10 бяха „против“. Срещу него гласуваха депутатите от „Възраждане“.

Промените предвиждат в Наказателния кодекс да бъде създадена отделна глава за престъпленията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. За определени нарушения ще могат да се налагат затвор, глоби, а в някои случаи и лишаване от права, предава НОВА.

Сред действията, които попадат в обхвата на новите текстове, са нарушения на решения за замразяване на пари и други икономически ресурси, забрани за пътуване и влизане на територията на държави от ЕС, както и ограничения за сключване или продължаване на определени сделки.

Предвижда се наказателна отговорност и при неспазване на забрани за финансови услуги, инвестиции, финансиране и приемане на депозити, както и за някои нефинансови услуги - сред тях правни консултации, счетоводство, одит и доверително управление.

Престъпление ще бъде и умишленото заобикаляне на европейските санкции. Такъв случай например би било прехвърлянето на пари или имущество от санкционирано лице или компания към друг собственик с цел ограниченията да бъдат избегнати.

За част от нарушенията се въвежда праг от 10 000 евро. Когато стойността на засегнатите средства, стоки, сделки или икономически ресурси е под тази сума, деянието няма да бъде криминализирано по предлаганите текстове. Целта е по-леките случаи да бъдат разграничени от нарушенията с по-висока степен на обществена опасност.