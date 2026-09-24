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Къде се пътува трудно на 24 септември: спират движението към Сапарева баня

Къде се пътува трудно на 24 септември: спират движението към Сапарева баня

Край Благоевград се преминава двупосочно в една лента, а транзитният трафик през Първенец е пренасочен

На 24 септември движението между Овчарци и Сапарева баня ще бъде спряно два пъти заради състезание с ролкови ски. Нови ограничения има и по път I-1 край Благоевград, както и по пътя Пловдив – Първенец – Лилково.

Спират движението между Овчарци и Сапарева баня

Движението по път III-6204 между центъра на Овчарци и Сапарева баня ще бъде изцяло спряно от 09:10 до около 10:40 часа и от 11:20 до около 12:30 часа. Причината е провеждането на държавно първенство и международен турнир по ски бягане с ролкови ски.

Между двата старта автомобилите и автобусите на обществения транспорт ще бъдат пропускани. През останалото време шофьорите ще изчакват на място, а автобусите няма да обслужват спирката в Овчарци.

Ограничение край Благоевград

Между 08:00 и 21:00 часа ще се подменят камери при 366-и км на път I-1 в района на Благоевград.

Едната лента ще бъде затваряна поетапно, а движението ще преминава двупосочно в свободната. В участъка е въведена временна сигнализация.

Нов обход през Първенец

От 24 септември се ограничава транзитното движение по улица „Съединение“ в Първенец, която е част от път III-862 Пловдив – Първенец – Лилково. Причината е реконструкция на водопровод в близо двукилометров участък.

Леките автомобили и превозните средства над 3,5 тона ще преминават по улица „Васил Левски“. По улица „Съединение“ ще се допускат само живеещите в района и автомобилите със специален режим. Организацията се очаква да остане до средата на април 2027 г.

Автомагистрала „Хемус“

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено за ремонт. Движението се извършва двупосочно в платното към Варна, като 24 септември е последният обявен ден на тази организация.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч.

При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ остава забраната за автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-и и 39-и км към Бургас се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово, между 44-и и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-и км, се извършват дейности по почистване и събиране на отпадъци.

Автомагистралите „Струма“ и „Марица“

По АМ „Струма“ между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси.

Между 16-и и 18-и км към София, от 10:00 до 16:00 часа, е затворена външната активна лента. Движението преминава през изпреварващата и другата активна лента.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа организация за облекчаване на трафика към Перник и Кюстендил.

По АМ „Марица“, между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“, се ремонтират фуги на две съоръжения. Движението е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч. Между 2-и и 18-и км към Свиленград се работи в аварийната лента, като днес е последният обявен ден на ограничението.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра, от 151-и до 161-и км, движението е в една лента заради ремонт на настилката.

По стария път между гара Яна и Ботевград се преминава поетапно в една лента. Участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена, а обходът е по АМ „Хемус“.

По път I-9 между Обзор и Баня движението се извършва в една лента заради ремонт.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е по път I-9 до пътен възел „Крайморие“, по път II-99 до пътен възел „Приморско“ и по път III-992 до Ясна поляна.

Път III-868 Рудозем – Смолян е затворен. Обходът е през Смолян, Чокманово, Смилян и Рудозем. Затворен остава и участъкът от път III-8641 Пампорово – Смолян при Райковски ливади заради пропадане на платното. Алтернативните маршрути са през Стойките или прохода „Рожен“.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Обходът е през Генерал Тошево, Преселенци, Сърнино и Спасово.

В Свищов е затворен участък от път II-52 заради ремонт на ВиК съоръжение. Движението е пренасочено по градската улична мрежа.

По пътя Габрово – Узана движението е спряно от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа заради ремонт.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. Нормален е трафикът и за останалите категории автомобили по границата с Турция.

През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

НИМХ предупреждава за опасност от слана на 24 септември. Рано сутринта на места в котловините и високите полета в Западна и Централна България температурите са между 1 и 3 градуса. По мостовете, сенчестите участъци и високопланинските пътища е възможно локално хлъзгаво платно.

През деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността следобед. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София – около 20 градуса.

В планините на отделни места в Югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове – сняг. Температурите ще достигнат около 12 градуса на 1200 метра и около 4 градуса на 2000 метра.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 20 и 23 градуса и вълнение от 2–3 бала.

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